Audiard no se retracta: su visión del español en el centro del debate

Las declaraciones de Jacques Audiard lo han mantenido en medio de la controversia que la película «Emilia Pérez» despertó por sí misma. Y es que el director de la polémica película, ha hablado de detalles sobre su cinta que no han sido bien recibidos por el lenguaje empleado. El rechazo a su película por parte del público mexicano se ha visto incrementado después de la publicación de sus entrevistas.

Recientemente, en la premiere de la película «Emilia Pérez» las declaraciones de Jacques Audiard encendieron de nuevo las redes sociales. Esto después de que ofreciera una disculpa ante las críticas sobre mostrar un tema que aqueja a México como la violencia generada por el narcotráfico.

Si ustedes ven la cinta seguramente no se enterarán de nada nuevo como mexicanos, y a lo mejor les parecerá que estoy sobrevolando esta cuestión, si les parece entonces que lo hago con bastante ligereza, les ofrezco una disculpa, pero debo decirles que fuera de México a mí me sorprende mucho, me escandaliza el silencio en torno a este problema.

Recordemos también, que una de las primeras las declaraciones de Jacques Audiard al respecto de su propia película fueron objetos de señalamientos. Durante una entrevista, se le cuestionó de forma directa sobre el nivel de investigación que realizó para abordar el tema del narcotráfico en México en su película. El director respondió: “No, no estudié tanto”, afirmó, y añadió: “Lo que tenía que entender ya lo sabía un poco”.

Desde su estreno en el Festival de Cannes, la cinta «Emilia Pérez» ha sido duramente criticada y señalada de superficialidad y banalidad. Además, de tratar de retratar una historia mexicana con talento extranjero, en locaciones extranjeras distando de una verdadera atmósfera cercana a la realidad. Sin embargo, las declaraciones de Jacques Audiard han tenido la película en conversación en las redes sociales.

La memoria del internet no perdona y en la búsqueda de declaraciones de Jacques Audiard se recuperó una entrevista publicada en agosto del 2024. En ella Audiard, aseguró al medio Konbini que: “El español es una de las lenguas de países emergentes, en desarrollo, de modestos, de pobres y de migrantes”. A partir de estas palabras, las redes sociales se han volcado a continuar la discusión alrededor del director y su película. Se le señala de clasista y racista por creer que un idioma es determinante de problemáticas sociales.

Las declaraciones de Jacques Audiard también incluyeron: “Apenas hablo otro idioma que el francés y aun así me puso en una relación muy interesante. Como estoy completamente loco por mi idioma, si estoy en francés, me concentraré en todos los detalles. Allí se me abre todo un campo poético”. Con lo que mucha gente grabó la idea de que es un purista y defensor de su idioma, aunque contrasta el hecho de que es un idioma que se habla en Haití, cuyo país cumple con las «características» con las que identificó al idioma español.