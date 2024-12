Los polémicos autores que provocaron críticas a la FIL Guadalajara

Uno de los eventos culturales más importantes del año en México es la FIL Guadalajara (Feria Internacional del Libro) 2024. El cual se está desde el 30 de noviembre y finaliza el 8 de diciembre.

Es considerada la feria del libro más importante en español a nivel mundial. Ya que cada año, reúne a miles de editores, autores, lectores y amantes de la cultura de diferentes países. En la FIL Guadalajara se realizan presentaciones de libros, firmas de autógrafos, talleres literarios, conciertos y muchas actividades más.

En este encuentro la audiencia espera encontrarse con expertos y aclamados escritores. Por lo que en esta edición 2024 surgió una fuerte controversia, ya que entre los invitados de este figuró Maryfer Centeno. Además de que surgió un rumor en redes relacionado a Carlos Trejo.

Sin embargo, el “caza fantasmas” por medio de sus redes sociales aclaró que no se presentará en este tipo de eventos. “Es muy grato saludarlos y he recibido muchísimos mensajes preguntando si estará el Sr. Trejo en alguna feria del libro, expos, premiaciones y/o eventos de motociclismo. Por el momento no tenemos contemplado este año ni en los primeros meses del 2025″, aseguró.

Por otro lado, la grafóloga Maryfer Centeno, si está confirmada para su ponencia y una probable firma de autógrafos. Razón por la que usuarios criticaron a la feria internacional del libro de Guadalajara.

Centeno se encuentra en medio de la polémica debido a la situación legal que enfrenta con el influencer Mr. Doctor. Pues el especialista en medicina interna la acusa de no contar con las credenciales para desempeñar la profesión que señala. Así como de supuestamente engañar a la gente que toma sus cursos, denunciándola por estafa. El youtuber realizó un video en donde expone el caso de la grafóloga por lo que ella lo demandó por discriminación, amenazas y apología del delito.

La supuesta experta en la comunicación no verbal, es conocida por sus análisis de firmas y lenguaje corporal. Una actividad que la ha llevado a ser exhibida y calificada como charlatana por algunos usuarios y expertos. Por esta razón internautas arremetieron contra la FIL y cuestionaron la seriedad de los invitados al evento cultural más importante de América Latina.

El libro que Maryfer Centeno presentará se titula, “El lado oscuro de la mente”. Será el jueves 5 de diciembre a las 16:00 horas en el salón E, del área internacional Expo Guadalajara.