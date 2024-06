¡Lana del Rey denuncia acoso! Ariana Grande ¡confiesa! Porter vs Juan Son

Esta semana te traemos toda la información respecto a los escándalos más relevantes de los últimos días. Lana del Rey es acusada por agresión, Elon Musk amenaza a Apple, Travis Scott viene a México, Ariana Grande habla sobre Quiet on Set, nadadora trans es vetada, Porter y Juan Son siguen su pelea y mucho más esta semana en Factor Cultural.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

LANA DEL REY ES ACUSADA POR AGRESIÓN

Hace unos días, Lana del Rey se tomó una pausa para disfrutar de un paseo por las calles de París junto a su familia, lo que no esperaba era que al ser una figura pública los paparazzis la acosaran cual Lady Di, por lo que se viralizó una fotografía suya en la que se le ve discutiendo en vía pública con un grupo de personas de las cuales incluso se le señaló por presuntamente agredir a una.

Aunque en el video no queda del todo claro si se trata de paparazzis o de fanáticos, sí se le ve gritando con la voz entrecortada: “¡me seguiste con mi familia! ¡aléjate de mí! ¡no me sigas!, mientras le arrebata el teléfono a una persona de entre la multitud. Al viralizarse este clip, Lana hizo frente a las acusaciones a través de su cuenta de X diciendo que esas personas la habían amenazado con alterar sus fotos para hacerla quedar mal, por lo que los llamó “acosadores”, esto sin dar más detalles al respecto.

ELON MUSK CONDENÓ LA ALIANZA DE APPLE CON CHAT GPT

Hace unos días apple anunció una alianza con OpenAI para llevar ChatGPT a algunos de sus dispositivos móviles. La noticia, provocó la reacción de personalidades como Elon Musk, quien dice estar preocupado por temas relacionados con la privacidad y la seguridad de los usuarios de Apple. El empresario escribió en la red social X: “Apple te está traicionando ya que realmente no tiene noción de lo que pasará una vez que le entregue tus datos a OpenAi”.

Además señaló que esta situación le llevará a prohibir el uso de dispositivos apple en sus compañías pues al contrario de su startup de inteligencia artificial, ChatGPT no puede garantizar la seguridad de sus usuarios.

Hace 1 año, Elon Musk fundó Xai con el objetivo de comprender la verdadera naturaleza del universo. La startup está compuesta por exalumnos de OpenAI, Deepmind, Google Research, Microsoft Research, Tesla y Twitter. También a principios de este año, Musk demandó a OpenAI, la empresa que cofundó en 2015 ya que aseguró que esta abandonó su misión de desarrollar la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad y sin fines de lucro.

TRAVIS SCOTT ANUNCIA CONCIERTO EN MÉXICO

A un año de su presentación en México, Travis Scott anunció su regreso con la publicación de un flayer en sus redes sociales. La gira forma parte de la promoción de su último disco llamado ‘Utopia‘, el cual se estrenó a mediados del 2023 y ha tenido una extensa gira por ciudades como Londres, París, Milán, Los Ángeles y Nueva York.

En esta ocasión su tour incluiría a nuestro país con al menos un concierto entre septiembre y octubre de este año. También se presume que este concierto será histórico ya que es el primero que dará en solitario, y el segundo en México. Esto además de que tendrá como invitado a el rapero Teezo Touchdown, son todos los detalles que se saben al respecto pero se espera que el anuncio oficial, con la fecha y el lugar lleguen esta semana junto con la venta de boletos.

ARIANA GRANDE HABLA SOBRE EL DOCUMENTAL QUIET ON SET

A tres meses del estreno de la docuserie Quiet on Set, Ariana Grande por fin se expresó sobre las fuertes declaraciones de sus ex compañeros de Nickelodeon. Esto durante una entrevista en un podcast en el que describió las confesiones como «devastadoras» y argumentó que los padres deberían tener permitido estar en donde quieran además de que debería haber terapeutas «obligatorios» en los sets de programas de televisión para niños y adolescentes para así evitar situaciones como esas.

Ariana Grande, también admitió que está “procesando” su relación con la comedia adolescente después de recordar algunas de las cosas que le exigieron hacer en Nickelodeon. Y confesó sentirse «molesta» con parte del contenido que realizó tanto en el spin-off de Sam & Cat como en Victorious. Y aunque no mencionó directamente el documental Quiet on Set, dijo que ha sido «devastador» escuchar historias de ex niños actores, a quienes se refirió como «sobrevivientes».

Quiet on Set evidenció varios clips de la actuación de Ariana Grande que se volvieron virales y en los que se señaló a Nickelodeon de sexualizarla en varias escenas, como una en la que se recostaba boca abajo mientras se vertía agua que le chorreaba encima u otro episodio en el que intentó “sacar el jugo” de una papa exprimiendola con las dos manos. Entre las declaraciones positivas que hizo sobre esta etapa también dijo que tiene recuerdos muy especiales y que se siente privilegiada de haber formado parte de proyectos que fueron tan especiales para muchos niños.

EL PLEITO DE JUAN SON VS PORTER

Recientemente, Juan Son usó sus redes sociales para hablar sobre las problemáticas que vivió con sus ex compañeros en Porter, luego de que en una entrevista, estos dijeran que él no había escrito ni compuesto ninguna de las canciones del anterior catálogo del grupo. Durante el video aclara que el nombre de Porter le pertenece y mencionó que al verlos tan «faltos de creatividad» decidió no discutir por éste. También se declaró con la autoría de todo el concepto de la agrupación en la que nunca se sintió seguro por lo que registró tanto el nombre de la banda como el de las canciones.

Por si fuera poco, dijo que la nueva faceta del conjunto tapatío le parecía plano y sin personalidad y en cuanto a la música le pareció “aburrida y sin creatividad”, además expuso que David Velasco, el nuevo vocalista, le había tachado de “loco” por expresar su creatividad a través de personajes y disfraces. Juan Son también aseguró que es importante defender su arte y la verdad por lo que prometió más videos en donde revelará otros detalles sobre su abrupta salida de Porter. Y comentó que sí la situación sigue escalando, terminará prohibiéndoles tocar sus canciones y publicar más información.

Ahora, la agrupación lanzó un comunicado en el que contaron su versión de los hechos y aceptaron que “tuvieron una entrevista desafortunada” en la que no dejaron claro cuál fue el rol de Juan Son dentro de porter, pero tampoco hubo una disculpa al respecto. También aseguraron que no permitirían que se “desprestigie su trabajo de años para impulsar un nuevo lanzamiento y ganar algunos seguidores, enviando una nueva indirecta a Juan Son y su próximo disco que será el primero en su discografía desde su debut en solitario con ‘Mermaid Sashimi’ del 2018.

Con esto, concluyeron el comunicado diciéndole a Juan Son que ellos no son sus enemigos y que deseaban que él continuara con su camino, así como ellos con el suyo.

NADADORA TRANS ES VETADA DE TORNEOS FEMENILES

En el año 2022, Lia Thomas se convirtió en la primer nadadora transgénero campeona de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados. Durante aquella premiación, las ganadoras del segundo y tercer lugar se abrazaron en el tercer peldaño en protesta por la participación de una mujer trans en la competencia, donde también argumentaron ventaja física.

En enero de este año, Lía tomó acciones legales en contra de la decisión de World Aquatics de prohibir que cualquier persona que haya «pasado parte de la pubertad masculina» participe en la categoría femenina y presentó un recurso ante el tribunal en busca de anular la prohibición y volver a competir en las pruebas de élite femeninas.

Ahora, la nadadora vuelve a los titulares debido a que perdió su batalla legal frente al tribunal de arbitraje deportivo. Por su parte, World Aquatics aseguró que se dedica principalmente, a fomentar un entorno que promueva la justicia, el respeto y la igualdad de oportunidades para los atletas de todos los géneros. Además de que están haciendo todo lo posible para ser inclusivos. Entre las acciones que han implementado destaca la de incluir en la copa del mundo de Berlín una categoría para deportistas transgénero o binarios en 50 y 100 metros en todos los estilos, pero el debut quedó suspendido por la falta de participantes.