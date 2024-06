Kim Jong-Un vs K-Pop y la demanda en contra de Madonna por sus conciertos

Esta semana está que arde con las noticias que la cultura alternativa nos trae. Entre prohibiciones, respuestas que huelen mal por parte de dictadores, demandas a la reina del pop, nueva giras y convocatorias, la información fluye y nosotros, la condensamos para ti.

No olvides darle click al video y suscribirte para ver más contenido similar. Te agradecemos tu like o comentario que gustes regalarnos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

CONVOCATORIA DEL NEW YORK TIMES PARA PUBLICAR ILUSTRACIONES

Para ello debes visitar su página web, en donde hay un formulario que debes llenar y así ser participar para ser uno de los seleccionados por el medio para publicar su trabajo. No importa el estilo que manejes, puedes participar con cómics, cartones o retrato. Tienes hasta el 21 de de junio para inscribirte y obtener una revisión de tu portafolio de ilustración con “feedbacks» online personal con directores de arte del medio de comunicación.

La convocatoria está abierta a artistas de todo el mundo y entre algunos de los requisitos más importantes te piden: ser mayor de edad y que el material enviado no esté realizado con inteligencia artificial. Esta convocatoria ha ayudado a artistas como Kimberly Laynez, egresada de la Universidad Juárez del estado de Durango, quien publicó un dibujo de tinta en papel para ilustrar una nota sobre el abuso policiaco que sufrió George Floyd en Estados Unidos.

KIM JONG-UN ENVIA GLOBOS CON EXCREMENTO EN RESPUESTA AL K-POP

Kim Jong-Un, le declaró la guerra al k-pop, prohibiéndolo y llamándolo “cáncer vicioso”. Los desertores y activistas norcoreanos que lograron salir del régimen, se organizan para enviar globos con memorias USB cargadas con vídeos musicales de k-pop y k-dramas, folletos anti-pyongyang, alimentos, medicinas y dinero al otro lado de la frontera. Según una agencia de noticias surcoreana, desde el martes por la noche, Kim Jong-Un hizo flotar a través de la frontera más de 260 globos que contenían basura y excremento, con la finalidad de que las personas que recibían los paquetes encontraran algo más que entretenimiento o medicamentos provenientes de Corea del Sur.

EL viceministro de defensa de Corea del Norte, calificó los globos surcoreanos como una «guerra psicológica despreciable» y de «provocación peligrosa» que sería respondida. La respuesta por parte del grupo de desertores norcoreanos ha sido volver a enviar panfletos con propaganda contraria a Kim Jong-Un a Corea del Norte, además de billetes de 1 dólar y memorias USB con música surcoreana y k-pop, lo que podría aumentar la tensión entre los 2 países.

Según un estudio realizado en el año 2021 por un grupo surcoreano de derechos humanos: en Corea del Norte, ver o distribuir vídeos de k-pop es un delito muy grave que ha cobrado la vida de al menos siete personas en la última década.

ALEJANDRO JODOROWSKY HACE FUERTES DECLARACIONES SOBRE DUNE

El cine de Alejandro Jodorowky ha sido alabado y criticado por muchos, pero pocas personas recuerdan que en el año 1965, intentó grabar una versión de Dune protagonizada por Dalí y Orson Welles. Sin embargo, debido a la ambición desmedida del director y la falta de presupuesto, el proyecto quedó inconcluso.

Fue en la conferencia de prensa de su último libro “La voz del maestro. Siruela”, donde Jodorowsky afirmó que no verá la nueva versión con Zendaya y Timothée Chalamet, porque no quiere consumir productos hollywoodenses. Además, el director afirmó que le han llamado para que opine sobre Dune y sólo responde que no tiene nada que ver con la película más reciente y que él también pudo haber destrozado la obra.

Alejandro declaró que el cine actual no aporta nada y que Hollywood es veneno, lamentando que la producción de una película no dependa del talento, sino del dinero que se tiene. El también escritor, afirmó que no conoce a David Lynch, quien realizó la primera adaptación cinematográfica en el año 1984 y que no va a entrar en competencia con ningún otro cineasta.

ELIMINAN CUENTAS DE CREADORES DE CONTENIDO PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD ECONÓMICA

El tiktok de China, Doujin, bloqueó a personas influyentes, conocidas por mostrar sus lujosos estilos de vida, después de que el gobierno anunciara una campaña oficial para frenar las demostraciones de riqueza online. La cuenta de uno de los influencers más famosos del país asiático, con más de 4 millones de seguidores y que compartía vídeos mostrando trajes de marcas de lujo, vuelos en primera clase y hasta una colección de joyas de jade, fue bloqueada por la red social, “debido a violaciones de las pautas comunitarias de Doujin”.

Según informaron los medios estatales chinos, los videos de Wang desaparecieron de Doujin, junto con las cuentas de otros influencers de lujo, como Sister Abalone, influencer que filmaba su mansión elaboradamente decorada y a la que se le veía regularmente llena de collares de diamantes y perlas en Bilibili, una plataforma de contenido similar a Youtube en China. El gobierno del país asiático considera que las redes sociales fomentan el culto al dinero de manera vulgar, por lo que con estas medidas buscan reducir la desigualdad económica.

DEMANDAN A LAS SOBRINAS DE FRIDA KAHLO

Alfonso Durán, el ex representante de las sobrinas de Frida Kahlo afirma que Mara Cristina Teresa Romeo y Mara de Anda Romeo, mejor conocidas como «Las Maras«, no han demostrado tener los derechos de marca sobre el nombre e imagen de la artista. Se sabe, que la demanda asciende a los 3 millones de dólares. Esto, debido a las comisiones correspondientes a su trabajo no remunerado, y al lucro con la imagen de la pintora. Durán argumentó que «Las Maras» poseen documentos irregulares, sin respaldo legal, por medio de los cuales han hecho creer que tienen derechos sobre la imagen de la pintora.

Recordemos, que «Las Maras” constantemente han estado en líos legales ya que en el año 2018 Mara Cristina, logró detener la comercialización de las muñecas Barbie, edición Frida Kahlo cuando se alegó que ni Frida Kahlo Corporation, ni Mattel eran dueños de la imagen de la pintora. A consecuencia de esto, en el año 2023, Mara Cristina, fue embargada por la empresa panameña Frida Kahlo Corporation, a quienes desde el 2004, Isolda Pinedo, sobrina nieta de Frida y mamá de Las Maras, les cedió el 51% de la participación sobre la marca.

DEMANDAN AL FESTIVAL DE CANNES POR AGRESIÓN FÍSICA Y DAÑO PSICOLÓGICO

Sawa, alegó ser víctima de violencia física y emocional por parte de una agente de seguridad del evento. En entrevista con la BBC, la modelo ucraniana, reveló que interpuso una denuncia después de que una guardia la inmovilizó con un mal llamado «abrazo de oso». La joven, intentaba ingresar a la premier de la película «Marcello Mio» cuando sufrió la agresión. A causa de esto Sawa busca una indemnización de poco más de 100 mil dólares por el abuso de fuerza física que le provocó dolor y trauma psicológico. El video del hecho acumula más de 16 millones de vistas en Tik Tok.

Cabe mencionar que la misma agente de seguridad tuvo otros enfrentamientos durante el festival por los que también se le señaló de cometer actos racistas en contra de dos actrices. Hasta el momento, el Festival de Cannes no se ha pronunciado oficialmente sobre las repetidas controversias.

ACUSAN A MADONNA DE OBLIGAR AL PÚBLICO A CONSUMIR MATERIAL PARA ADULTOS

Un fan interpuso una demanda en contra de la cantante y la promotora del evento Live Nation, por incumplimiento de contrato, tergiversación negligente, angustia emocional, publicidad engañosa y retraso del evento luego de asistir en marzo a uno de sus conciertos en el estado de California. El fan, acudió al concierto de la cantante y al finalizar el espectáculo, procedió a demandarla debido a que asegura, la audiencia se vio obligada a ver mujeres en topless en el escenario simulando actos eróticos subidos de tono. Además de someterlos a ver contenido para adultos explícito, sin previo aviso. Lo que calificó como una demostración de la frívola falta de respeto de Madonna hacia sus fans.

Recordemos que esta no es la primera vez que madonna incomoda a los asistentes de sus presentaciones. Ya que en enero, dos personas la demandaron por retrasar el concierto y obligarlos con ello, a regresar tarde a casa. De igual forma tenemos, los señalamientos sobre la petición de la reina del pop de apagar el aire acondicionado sin importarle las altas temperaturas a las que expone a sus fans en los recintos donde se presenta.

Ante la acusación de los retrasos en sus presentaciones, la defensa de la cantante aclaró para TMZ que en dicho concierto el sonido no era bueno, lo que los obligó a salir más tarde pero que respecto a los demás shows estos, sí iniciaron según lo planeado, excepto el 13 de diciembre debido a un contratiempo técnico durante la prueba de sonido”, sobre las acusaciones de poner contenido explícito para adultos aún no se ha pronunciado al respecto pero seguramente en algún momento lo hará.

DEMANDAN A KANYE WEST POR ACOSO Y POR COMPARTIR CONTENIDO PARA ADULTOS EXPLÍCITO SIN CONSENTIMIENTO

Según la declaración de Lauren, ye la contactó cuando era modelo de Only Fans, en donde percibía ganancias de hasta 1 millón de dólares anuales. La condición del rapero para contratarla como su asistente personal fue borrar su cuenta de Only. A partir de ese momento, la nombró jefa de personal de algunas de sus empresas, con un salario de 4 millones de dólares al año, pero en octubre del 2022, la despidió ofreciéndole una indemnización por 3 millones, cantidad que ella aceptó y él a la fecha no ha pagado.

A raíz de ese suceso, la ex asistente del rapero lo demando e hizo fuertes declaraciones en las que lo acusa de compartirle videos íntimos sin su consentimiento, de tocarse mientras hablaba con ella, de compartir sus fantasías que habitualmente tenían connotaciones racistas y hasta de exigirle detalles de sus relaciones sentimentales. Además de esto, Lauren demandó a Kanye West por incumplimiento de contrato, despido improcedente y creación de un ambiente de trabajo hostil que la afectó emocionalmente. Recordemos que Ye se ha declarado adicto al contenido para adultos y ya ha sido acusado por verlo en el trabajo frente a sus colaboradores.

El equipo legal de Ye le aseguró a TMZ que demandarán a Lauren por extorsión, pues en su versión de los hechos, la mujer era la que «perseguía» al rapero y en múltiples ocasiones intentó seducirlo para obtener beneficios laborales. Además aseguran que las razones de su despido no fueron injustificadas, ya que no estaba «calificada» para asumir su cargo, además de que exigió sumas irracionales de dinero y objetos de lujo como automóviles lamborghini o bolsos Birkin.

THOM YORKE ANUNCIA GIRA EN SOLITARIO

Hace unos días el artista emitió un comunicado, en el que informó que durante esta gira incluirá versiones de piano con toda la música que ha compuesto. Además de que recorrerá su trayectoria musical desde sus inicios con Radiohead, hasta sus discos solistas y proyectos como “Atoms for Peace” y “The Smile”.

La gira comenzará en octubre y llevará por nombre “Everything”, entre los países confirmados… lamentamos decirlo pero no está ningún país americano, por otro lado los que hasta ahora sí están confirmados son: Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Japón. Y si te preguntabas si esto afectará sus presentaciones con The Smile, la respuesta es no. Ya que el cantante confirmó su compromiso con la gira de verano que inició en marzo presentando su más reciente material “Wall of eyes”.