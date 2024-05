¡Madonna miente! Los dueños del legado de Frida Kahlo lo desmienten

Bad Bunny pierde una demanda millonaria por no preguntar. Puff Diddy acumula acusaciones en su contra y llora en sus historias de Instagram. Bebé Reno desata nuevas acusaciones. Kanye West vs King Crimson! Funan a Madonna por usar ropa de Frida Kahlo.

BAD BUNNY PIERDE DEMANDA MILLONARIA CONTRA SU EX NOVIA

Carliz Cruz interpuso una demanda contra Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, el primero de marzo de 2023 por derechos de imagen y derechos morales de autor. Esto, al asegurar que la famosa frase de “Bad Bunny baby” había sido grabada por ella en un celular a petición del mismo cantante, y este la usó sin su consentimiento para las canciones de “Pa’ ti y Dos mil 16”.

Ante esta acción, Bad Bunny junto a sus abogados, hicieron caso omiso de los documentos que Carliz les envió para llegar a un acuerdo entre las dos partes. Por si fuera poco, el cantante continúo usando el audio como si nada. Entonces Carliz inició la disputa legal y aunque en un inicio los abogados de Benito intentaron llevar el juicio a nivel estatal por tratarse de un tema de copyrigth, Carliz, que también es abogada de profesión, logró llevar la demanda a los tribunales de Puerto Rico.

Ahora, gracias al fallo del juez, Bad Bunny tendrá que pagar 40 millones de dólares por usar la voz de Carliz, cuando aún era su novia. Hasta el momento, Benito no ha reaccionado públicamente al respecto sobre esta decisión del juez.

UN SIN FIN DE DENUNCIAS LE CAEN A PUFF DIDDY

Puff DIddy cuenta con un largo historial de demandas por abuso, incluyendo la difusión de un video que hace unos días se viralizó y que muestra al rapero golpeando a su ex pareja Cassie, quien, por esta misma razón lo demandó el año pasado y aunque a las 36 horas retiró los cargos se pensó que por ello se había llegado a un acuerdo extrajudicial sin existir confirmación de ello.

Este video fue la antesala de las denuncias por abuso, violencia y tocamientos sin consentimiento que recaen en contra de Diddy, que publicó recientemente un video en su cuenta de Instagram hablando sobre el arrepentimiento que sentía al ver estas acciones. Unos días después, Sean «Diddy» Combs fue demandado en Nueva York por supuestamente darle substancias ilegales y agredir sexualmente a la modelo Crystal Mckinney en el 2003.

Según la demanda citada por CBS, Combs llevó a la joven al baño y la obligó a practicarle felaciones, posteriormente, Mckinney perdió el conocimiento y despertó en un taxi. En la demanda, también nombra al sello discográfico del músico, Bad Boy Entertainment, y al distribuidor Universal Music Group.

BEBÉ RENO, SIGUEN LAS DENUNCIAS Y ACUSACIONES

Desde su estreno, Bebé Reno ha sido blanco de un sin fin de escándalos y acusaciones por tratarse de una serie basada en hechos reales, entre los más actuales encontramos la solicitud hecha por un juez del parlamento del Reino Unido que instó a Netflix a mostrar pruebas sobre la afirmación donde sugieren que Marta tiene una condena por acoso.

El funcionario, solicitó la evidencia sobre la condena criminal de Harvey, después de que el director senior de la política pública de Netflix en el Reino Unido, Benjamin King, expresó que la historia se trataba de un abuso real sufrido por el creador de la serie, Richard Gadd.

Por si fuera poco, ahora un periodista británico asegura ser la nueva víctima de la Martha original de ‘Bebé Reno’, misma que se presentó en un programa de televisión y se identificó como Fiona Harvey, de 58 años de edad, de profesión abogada y la persona que inspiró la popular serie de Netflix.

El periodista dijo que la mujer, ha sido vista rondando en el edificio donde él reside; por lo que confesó estar preocupado de que él pueda ser su próxima víctima, pues ha recibido llamadas frecuentes a su teléfono celular y fue hasta que el caso se convirtió en mediático que la propia fiona reaccionó al periodista, afirmando: “te voy a demandar a ti, a ese diario y a la tonta que escribió el artículo contigo. Exigiré que el diario te despida”.

KANYE WEST Y KING CRIMSON PELEAN POR DERECHOS DE AUTOR

Corría el año 2010 cuando Ye sampleó fragmentos de una melodía de King Crimson sin autorización para su famosa canción “Power”. Doce años más tarde, “Declan Colgan Music” presentó una demanda alegando que universal no cumplió con los pagos por derechos de autor de lo samples.

La demora de la demanda se debe a que según King Crimson, el pago por las regalías de la canción que cuenta con casi mil millones de reproducciones en Spotify, más de 140 millones de vistas en Youtube y una campaña de publicidad de Paco Rabanne para su fragancia “Invictus”, no resultaba justo para ellos.

Aunque se desconoce la cantidad que Ye pagó por los derechos de autor a King Crimson, la revista Variety, dio a conocer que el acuerdo quedó en el 5,33% de las ganancias obtenidas por la venta de “Power”, además, de que ya hubo un pago que fungió como “compensación” por el uso en años anteriores. Esta no es la primera vez que el rapero es acusado de utilizar fragmentos de canciones famosas en sus discos, o presentaciones, tal es el caso de Donna Summer, Backstreet Boys y ahora King Crimson.

¡MADONNA MIENTE! LOS DUEÑOS DEL LEGADO DE FRIDA KAHLO LO DESMIENTEN

A un mes de su visita a México, Madonna volvió a encender las redes sociales luego de que a través de su cuenta de Instagram publicara fotos en los que luce un huipil blanco y uno turquesa, zapatos, anillos, collares; además de que mostró fotografías y cartas que pertenecieron a Frida Kahlo.

Rápidamente la publicación alcanzó los 7 mil 500 comentarios: en los se mostraba la indignación de los usuarios. Tal fue el escándalo generado que la Casa Azul, titular de los derechos de la artista mexicana, emitió un comunicado en el que desmintió el hecho y aseguró que «la colección de las prendas y joyas de Frida están resguardadas y sujetas a estrictas medidas de conservación y son exhibidas en el museo, no siendo prestadas para uso personal”.

Además aclararon que, Madonna, por tiempos en su agenda, no logró visitar la Casa Azul en su reciente visita a México, a diferencia de los miembros de su equipo y familiares que sí lo hicieron. Sin embargo, al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la Casa Azul, se encuentra la Casa Roja, “el refugio” al que Frida Kahlo iba cuando las cosas no iban bien con Diego Rivera. El lugar se puede visitar de manera virtual, siendo que el acceso a este sitio se reserva a personajes de renombre, como Salma Hayek, Katy Perry o, en este caso, Madonna.