Una mujer asegura ser el personaje principal de Baby Reindeer y amenaza con demandar

«Baby Reindeer» es una serie producida y protagonizada por Richard Gadd que ha dado mucho que hablar a partir de su poco anunciado estreno. Y aunque este no tuvo gran difusión, la historia que cuenta, poco a poco ha ido conquistando a los seguidores del streaming al grado de volverse popular por las características de su historia que se basa en un comediante escocés y su experiencia con una mujer que lo acosa.

En la serie «Baby Reindeer» de la que no se ha dejado de hablar en la semana, Gadd interpreta a un comediante con un poco éxito que tiene un segundo trabajo como bartender. Un desafortunado día para él, decide invitarle una bebida a una clienta llamada Martha, cuyo personaje es interpretado por Jessica Gunning, quien llora desconsolada en la barra. Sin embargo, este gesto de generosidad, desencadena una obsesión por parte de Martha que llega a límites inesperados que se convierte en una pesadilla para Donny.

Sin embargo, pese a no tener una difusión grande, este fin de semana pasó a ser una de las series más vistas de la plataforma. Y en gran medida se debe a las declaraciones de la mujer que inspiró «Baby Reindeer«, mismas que brindó al medio The Daily Mail solicitando el anonimato. En la entrevista, aseguró no ser una acosadora pero que existen muchas similitudes entre ella y el personaje de la serie tales como la nacionalidad escocesa, la licenciatura en derecho, los 20 años mayores que Gadd y la manera de hablar y escribir en la que se emplean términos con carga sexual dentro de la serie.

La mujer asegura también que sostuvo una conversación con Gadd sobre lubricantes muy similar a la que tiene el personaje de la serie «Baby Reindeer» en uno de los capítulos. Sin embargo asegura que en la vida real no es “tan poco atractiva”, que no poseyó un “bebe reno de peluche y nunca tuvo ninguna conversación con Richard Gadd sobre algún juguete de peluche tampoco” (que es de donde toma la serie su título).

La mujer acusó a la serie de Netflix de ‘utilizar a una mujer mayor por fama y fortuna’: “Él está utilizando ‘Baby Reindeer’ para acosarme ahora. Yo soy la víctima. Ha escrito un show sobre mi”. De acuerdo con la entrevista, la ‘Martha’ real también está considerando tomar acciones legales contra el comediante.

Durante la rueda de prensa del show Gadd aseguró que la mujer que inspiró el show cometió muchos de los actos de acoso que se muestran en la serie, siendo el más importante la avalancha de correos, mensajes y cartas que ‘Martha’ envía al protagonista. De acuerdo con el comediante, su acosadora real envió un total de 41’710 correos, 46 mensajes de Facebook, 744 tuits y 106 páginas de cartas.

Gadd no ha hecho público el nombre de la mujer que inspiró a Martha en «Baby Reindeer«, pero la fascinación por el show ha creado una nueva ola de investigadores decididos a descubrir la verdadera identidad de ‘Martha’. Por desgracia esto ha generado correos y mensajes de acoso a personas cercanas a Gadd intentando encontrar a la acosadora real.