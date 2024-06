The Black Keys: Los motivos por los que cancelaron su gira por Norteamérica

The Black Keys se encuentran en medio de la polémica, tras el reciente despido de sus managers y la cancelación de su gira por Norteamérica. De acuerdo a primeros reportes que circulan en redes sociales, la banda se separó de su equipo de gestión después de la suspensión definitiva del tour «International Players Tour«.

El dúo tenía 31 fechas confirmadas para recorrer EUA y Canadá entre septiembre y noviembre con The Head And The Heart como abridores. Los conciertos se agendaron para promocionar su disco Ohio Players, recién lanzado el pasado 15 de abril.

Cabe señalar que la cancelación ocurrió de pronto y sin explicación alguna, lo cual inquietó a los fans. De inmediato surgieron teorías acerca de la baja venta de boletos que tuvo The Black Keys. Pero los músicos explicaron que habían decidido replanificar los shows para recintos más pequeños, tal y como fue su gira por Europa. “Tras los conciertos en Reino Unido y Europa, incluyendo paradas en sitios emblemáticos como Brixton Academy y el Zenith de París. Hemos decidido hacer algunos cambios para el tour norteamericano de la gira ‘International Players’. Esto nos permitirán ofrecer una experiencia igualmente emocionante e íntima”, aseguró The Black Keys en un comunicado oficial.

Posteriormente confirmaron su separación definitiva de sus managers Irving Azoff y Steve Moir de Full Stop Management. La noticia fue emitida por el medio Billboard, además el representante de Azoff aseguró que el asunto se llevó a cabo de manera amistosa. The Black Keys llevaban trabajando con esa empresa desde hace ya 3 años, pues en 2021 el grupo firmó el contrato con ellos después de separarse de su manager de Q Prime South, John Peets.

Patrick Carney rompió el silencio sobre The Black Keys

Lo que levanta sospechas acerca de lo que “realmente ocurrió” con el grupo fue una publicación del baterista, Patrick Carney. Quien por medio de la red social X, lanzó un comentario para nada tranquilizante. “Nos jodieron. Ya les contaré cómo para que no les pase a ustedes. Estén atentos», explotó el músico.

Patrick Carney baterista de The Black Keys.

The Black Keys se encontraban emocionados por la gira internacional en la que se acababan de embarcar, pues tuvieron un gran recibimiento con su doceavo álbum de estudio, Ohio Players. El primer sencillo con el que lanzaron un vistazo al proyecto fue «Beautiful People (Stay High)«, publicado el 12 de enero de 2024, para estrenar el material discográfico completo en abril de este mismo año.

Hasta el momento el grupo no ha emitido más información al respecto, por lo que los fans siguen a pa expectativa de lo que suceda con las fechas.