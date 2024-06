Paris Hilton revelo impactantes testimonios sobre abusos que sufrió en un internado

Paris Hilton testificó sobre los abusos que sufrió durante su adolescencia ante la Comisión de Medios y Arbitrarios. La socialité estadounidense narró el trato inhumano y los continuos abusos sexuales que vivió durante su estancia en un internado.

Hilton reveló cómo fue sometida a un “secuestro aprobado por los padres» en cuatro instalaciones juveniles diferentes. Ya que su familia decidió enviarla a esos sitios para “corregir” su comportamiento rebelde. Los internados manejaban un marketing engañoso y convencían a los padres de ser una buena opción. Cuando en realidad se trata de un negocio de 50 mil millones de dólares que incluye internados “terapéuticos”, campamentos de entrenamiento estilo militar y programas de modificación de comportamiento.

La actriz confesó que su experiencia en Provo Canyon fue «aislante y traumática», además de que nunca pudo avisar a sus padres porque las llamadas las vigilaban. «Es muy difícil decírselo a alguien en el exterior. A muchos de estos niños no les creen porque los institutos les dicen a los padres que están mintiendo y manipulando porque quieren irse a su casa», dijo Hilton.

La modelo detalló las agresiones hacia ella por parte de trabajadores del recinto. «El personal me hizo tomar medicamentos por la fuerza y abusó sexualmente de mí. Me arrastraron de forma violenta por los pasillos, me desnudaron y me encerraban”.

«Estos programas prometían curación, crecimiento y apoyo, pero en cambio, no me permitieron hablar, moverme libremente o incluso mirar por una ventana durante dos años», aseguró.

Después de testificar, Paris pidió a los legisladores que aprueben la ley para Detener el Abuso Infantil Institucional. La cual está diseñada para fortalecer la supervisión de los programas residenciales para jóvenes y apoya la reautorización del Título IV-B de la Ley de Seguridad Social sobre el bienestar infantil.

Otro de los casos que abordó Hilton fue el de una joven de 16 años que asesinaron por haber «tirado un sándwich en la cafetería». «La mataron en el suelo del comedor enfrente de decenas de niños… El Estado pudo haber prevenido esto«, señaló Paris.

Cabe señalar que Paris Hilton ha denunciado este tipo de abusos en varias ocasiones. Ya que la celebridad lleva años luchando contra la violencia infantil y de adolescentes. Incluso, en su libro «Paris: The Memoir» (2023) y en el documental «This is Paris» (2020) ya había dado a conocer que fue drogada contra su voluntad, que abusaron de ella y que no era la única en haber enfrentado ese infierno.