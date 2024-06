Cancelan a Ariana Grande por sus declaraciones sobre Jeffrey Dahmer

Ariana Grande es cancelada una vez más, en esta ocasión por sus polémicas declaraciones acerca del asesino serial Jeffrey Dahmer. Recientemente la cantante pop participó en en el podcast de Penn Badgley Podcrushed, donde recordó un evento de preguntas y respuestas que tuvo con fans durante su adolescencia.

La actriz señaló una turbia respuesta que hizo en aquel entonces. «Alguien dijo: ‘Si pudieras cenar con alguien vivo o muerto, ¿quién sería?’ Jeffrey Dahmer es bastante fascinante«, reveló. Posteriormente Grande les dijo a los anfitriones del podcast: «Creo que me hubiera encantado conocerlo. Ya sabes, tal vez con un tercero o alguien involucrado. Pero tengo preguntas».

Ante tal revelación, los conductores solamente rieron, pero rápidamente su confesión se viralizó en redes sociales. Esto provocó una reacción violenta y una oleada de críticas, pues internautas arguméntese que la artista se tomó a la ligera el tema del asesino serial.

Incluso familiares de algunas de las víctimas de Dahmer ya salieron a rechazar totalmente los comentarios de la cante estadounidense. Uno de los cuales fue la familia de Tony Hughes, un modelo sordomudo, a quien Jeffrey le arrebató la vida en 1991. La madre del hombre se dirigió muy molesta hacia a la intérprete de “7 Rings” y calificó sus palabras como hirientes, pues Ariana se estab riendo mientras contaba su anécdota.

«Para mí, parece que está enferma de su mente. No es elegante ni divertido decir que hubieras querido cenar con él. Tampoco es algo que debas decirles a los jóvenes, lo cual ella dice que hizo», arremetió la mamá de Hughes. Por su parte, la hermana de Tony también declaró, “Lamentablemente, hasta que ella o su familia vivan algo así, simplemente no entenderá por lo que hemos pasado«, expresó. Hasta el momento Ariana Grande no ha realizado ningún posicionamiento acerca del tema.

¿Quién fue Jeffrey Dahmer?

Jeffrey Dahmer, también conocido como el «Carnicero de Milwaukee», fue un asesino en serie estadounidense que cometió 17 asesinatos entre 1978 y 1991. Se le conoce debido a sus actos sádicos y necrófilos, que incluían el canibalismo.

Atraía principalmente a hombres jóvenes, principalmente de raza negra o asiática. Los drogaba y luego los asesinaba generalmente por estrangulamiento. Tras las investigaciones, se sabe que el criminal desmembraba sus cuerpos y disolvía algunas partes del cuerpo en ácido o las conservaba en su apartamento. Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas por los terribles asesinatos, pero en 1994, un compañero de prisión lo asesinó.