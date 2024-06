Conoce todos los detalles del MUBI Fest y sus actividades gratuitas en la Cineteca Nacional

Celebrar y reconocer el séptimo arte no se debe limitar a premios y ceremonias. Los festivales también se transforman en una excelente opción para divulgar el cine que cotidianamente no llega a la salas comerciales. Por ello, este año y con el éxito obtenido en la primera edición, regresa MUBI Fest. Un encuentro donde la plataforma de streamming celebra con los usuarios la pasión por el cine.

Nuestro país fue una de las sedes del MUBI Fest 2023 que se llevó a cabo por varios países de Latinoamérica y Europa. Esta celebración del séptimo arte tuvo lugar en la Estela de Luz con un total éxito. Para este año, se prepara para formar parte de la oferta cultural de la capital que incrementa el turismo en verano.

Para este año, MUBI Fest cambia de sede a un lugar más propio para festejar al cine: La Cineteca Nacional. Mediante un comunicado, se confirmó que, gracias al buen recibimiento de México, la capital será de la primeras ciudades en recibir la gira fílmica. El MUBI Fest se llevará a cabo del 12 al 14 de julio, fecha en que también iniciará en Manchester.

“El año pasado, en Latinoamérica, reunimos más de 23.000 asistentes en cinco ciudades construyendo una comunidad alrededor del amor por el cine. MUBI FEST es nuestra manera de celebrar la creatividad que conlleva la realización cinematográfica. Este año, queremos fortalecer esos lazos, llevando MUBI FEST nuevamente a la región y a un total de 9 ciudades de todo el mundo”. Comentó, Sandra Gómez, Directora de Marketing de MUBI Latinoamérica.

El año pasado se presentaron títulos como: Melancholia, Rotting in the sun y Dioses de México como parte de la programación. Para esta edición del MUBI Fest 2024, aún no se han revelado la lista de título a proyectarse. Pero, por el contenido de la plataforma, se espera que estos conformen una programación exquisita y para fortuna de mucho, será totalmente gratuito.

Tampoco se ha revelado la información de los directores y tallerista que acudiran al MUBI Fest en la Cineteca Nacional. Así que no resta más que permanecer al tanto de las redes sociales para conocer lo últimos detalles. Recordemos que Sao Paulo, Chicago, Bogotá, Buenos Aires, Santiago, Estambul y Milán forman parte de las ciudades que también estará disponible la programación de este encuentro.