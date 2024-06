David Lynch anuncia su regreso con este nuevo proyecto musical

David Lynch acaba de revelar su nuevo proyecto, el cual tomó por sorpresa a todos. Tras un misterioso mensaje en redes sociales y varios días expectativa, el cineasta finalmente rompió el silencio para presentar un disco musical.

No será una nueva serie, película o la esperada animación (rechazada por Netflix) que los fans especularon. El director trabajó con Chrystabell, la cantante y actriz que dio vida a la agente del FBI, Tammy en «Twin Peaks: The Return«. Para crear este álbum titulado Cellophane Memories, el cual tiene como fecha de estreno el próximo 2 de agosto a través del famoso sello discográfico Sacred Bones.

Asimismo, la portada del disco puede verse en el perfil del guionista, y aparentemente es un acercamiento a una orquídea con tonos grises en contraste con rojo y fucsia.

El 5 de junio, Lynch tomó su cuenta de X una vez más para dar el esperado anuncio. “Amigos de Twitter, como suele suceder, el tiempo pasó y aquí tienen el link de lo que me refería”, explicó el director de cine recordando que días antes había pedido mantenerse alerta a sus seguidores.

“Sublime Eternal Love”, la nueva canción de David Lynch y Chrystabell

Al dar click en el enlace, te lleva inmediatamente a un video en YouTube y es entonces que la magia de David empieza. La canción con la que él y Chrystabell presentan su disco al mundo, es “Sublime Eternal Love”. Un tema realmente bello y conmovedor que dura exactamente 3:34 minutos, donde además aparece la cantante una vez inicia la melodía. La escena es sencilla pero impactante, el videoclip oficial fue dirigido ni más ni menos que por el mismo Lynch.

Realiza un juego de luces estrobo para iluminar cada ciertos segundos el rostro de Chrystabell, quien se encuentra en un fondo totalmente en la obscuridad y en triple exposición. Cabe mencionar que esta pieza musical es presentada del modo característico del cineasta, pues lo acompaña el siguiente texto. “El teatro de David Lynch presenta: Chrystabell y David Lynch – Sublime Eternal Love”, se lee.

Recordemos que Lynch y Chrystabell ya habían colaborado en otros proyectos juntos, como el soundtrack para Inland Empire de 2006. Y posteriormente sería Lynch quien también produjo el álbum debut de la actriz, This Train, lanzado en 2011. Cinco años después publicaron el EP, Somewhere in the Nowhere, participó en la composición y producción del autor de Blue Velvet.

Lynch ha incursionado en la música desde la década de 1990, cuando escribió las letras de los dos primeros álbumes de Julee Cruise. Lanzó el álbum BlueBOB junto al ingeniero de audio John Neff en 2001. Más tarde apareció en el álbum de Danger Mouse de 2010 Dark Night of the Soul, y lanzó en solitario Crazy Clown Time en 2011. Así como otro material discográfico de blues, The Big Dream (2013). Su última producción musical más reciente fue Thought Gang, una colaboración con Badalamenti que se grabó a principios de los 90.