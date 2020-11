LOS 15 MÚSICOS FAVORITOS DE DAVID LYNCH

El repertorio de películas que ha creado David Lynch durante los últimos 40 años es casi incomparable.

No solo es el cerebro detrás de Mulholland Drive , Twin Peaks, Eraserhead, Dune y muchos más, sino que además de ser uno de los cineastas más aclamados, también ha lanzado tres álbumes y tiene un gusto musical sublime.

En 2010, para LA Times , Lynch echa un vistazo a su colección de discos y habló sobre su amor por el trío Au Revoir Simone con sede en Brooklyn.

«Los he visto en vivo un par de veces», dijo Lynch. “Son chicas tan geniales, simplemente geniales. Su música cuenta una historia «.

En el mismo artículo, habla sobre cómo descubrió a Lissie en YouTube después de que su versión de la canción de Lady Gaga ‘Bad Romance’.

“Tienes que empezar con ‘Bad Romance’”. “El poder es increíble.

Me gusta mucho Lady Gaga, y creo que tiene un talento tremendo, pero lo que me gustó de la portada de Lissie es que no está engañada. Es puro. Reducida a tres jugadores, es una gran canción, y Lissie la saca del parque «.