Chrystabell estrena canción con video realizado por David Lynch

Estrenos y más estrenos. 2024 trae consigo un gran halo de luz para quienes buscan novedades enmedio de lo cotidiano. Para muestra, David Lynch y Chrystabell presentan una nueva canción acompañada de un peculiar videoclip. El duo conformado en 1999 continúa con la tesitura del dream pop que los ha caracterizado, estrenaron su más reciente material.

“The Answers to the Questions” es el título de la nueva canción de David Lynch y Chrystabell. Ésta es la última perteneciente a «Cellophane Memories«, el próximo álbum colaborativo de esta dupla. La canción dura seis conmovedores minutos y genera una atmósfera de melancolía. La voz de Chrystabell recitando frases a modo de mantras forma un collage junto a la guitarra solemne que suena bajo su voz.

Pero el estreno vino multiplicado por dos. “The Answers to the Questions” se estrenó también con un videoclip dirigido y animado por el propio Lynch. El nuevo video de David Lynch y Chrystabell se compone mayormente por una imagen fija de una habitación con tintes negros. La cantante se observa en la puerta y a medida que avanza la canción, los elementos de animación cambian lentamente y la huella surrealista de Lynch es sumamente perceptible.

“The Answers to the Questions” de David Lynch y Chrystabell es el trabajo posterior a “Sublime Eternal Love”, el sencillo principal igualmente fascinante de Cellophane Memories. La tercera colaboración musical entre Lynch y Chrystabell, cuenta con colaboraciones del fallecido compositor de Twin Peaks, Angelo Badalamenti y tendrá su estreno mundial el próximo 2 de agosto.

Cellophane Memories no es el primer trabajo donde la creatividad de David Lynch colabora con la de Chrystabell. El dúo previamente ha trabajado en el disco This Train de 2011 y el EP de 2017, Somewhere in the Nowhere. Recordemos que Chrystabell también es actriz y con ello, apareció en la tercera tempora de Twin Peaks, uno de los últimos proyectos audiovisuales de Lynch.