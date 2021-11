Hace unas semanas que la nueva versión de la película Dune está en cartelera, sin embargo, la adaptación que hiciera David Lynch a la obra de Frank Herbert allá por 1984 sigue vigente a pesar del tiempo y la inclusión de Timothee Chalamet y Zendaya.

Esto porque se ha dado a conocer un video donde el propio Lynch está en México hablando sobre dicha cinta. La charla se dio en una conferencia de prensa sobre cómo se llevaría a cabo la filmación de Dune en los Estudios Churubusco y las dunas de Samalayuca, en el estado de Chihuahua, por lo que estamos hablando de inicios de 1983.

Aquella fue la primera vez que el cineasta trabajó en nuestro país y refirió que venir a México fue motivado por la intuición, y porque México era el lugar donde se podría obtener un paisaje como los descritos en la novela de Herbert. Además, Lynch declaró que la Ciudad de México le inspiraba muchas cosas, pues nunca había visto una ciudad como la capital mexicana.

Sobre Dune, el director afirmó que era muy diferente a crear un filme personal, como lo fue la película El Hombre Elefante, pues “cada película es diferente”. Según sus propias palabras, la obra de Dune era la mejor aventura de ciencia ficción que se haya escrito, pues contiene a gente y emociones reales, además de un misterio que te hace permanecer al borde.

“Hay tantas imágenes fantásticas y sonidos y sentimientos involucrados, que resulta un gran desafío y un gran honor estar realizándola”.

Pero no solamente se habló sobre Dune en aquella conferencia, también se abordó un poco sobre su reciente largometraje (en aquellos años), El Hombre Elefante. Habló sobre John Hurt, al que alabó su mágica interpretación y que casi no tuvieron que repetir tomas pues el actor fue el indicado.

Dune se estrenó al año siguiente de que se grabara el video, fue protagonizada por Kyle MachLachlan, Dean Stockwell, Everett McGill y Sting (sí, el cantante y ex vocalista de The Police). La cinta fue un fracaso en taquilla ya que no superó su presupuesto, sin embargo, se volvió una cinta de culto al tratarse de un largometraje realizado por David Lynch.

