Estos son los libros imprescindibles sobre el punk que necesitas en tu biblioteca personal. Si te interesa conocer más a fondo el movimiento y sus orígenes históricos no dudes en conseguirlos. Porque los autores te llevarán a recorrer el punk desde distintos enfoques, épocas y maneras de pensar como nunca antes lo imaginaste. En este pequeño top de libros tenemos variedad, desde textos del género de novela hasta adaptaciones documentales que nos desmenuzan como fue el movimiento en el tiempo de su esplendor, en los países hispanos y hasta nuestros días.

La mayoría de los libros se encuentran disponibles en Amazon y Google Books.

Por favor mátame: la historia oral del punk

Por Favor Mátame, La Historia Oral del Punk, el libro escrito por Legs McNeil y Gilian McCain, fue escrito en 1966 y narra la historia del punk a través de multitud de entrevistas personales a varios de sus protagonistas. McNeil vivió y respiró el punk en esa época, además de que a los 18 años de edad ya había fundado el fanzine Punk! junto con el dibujante John Holmstrom. El autor desmenuzó cada parte y enfoque del legendario movimiento en la ciudad de Nueva York. Legs aborda desde el estereotipo británico, hasta el revolucionario papel que jugó la música. Todo comienza en el año 1966, con Velvet Underground y Nico, Andy Warhol y los personajes de la Factory.

Entre la polla y el papel de water

Este libro es un increíble ensayo sobre la escena punk en España. El libro recorre toda la influencia del punk, sus grupos, discográficas y fanzines. Desde el nacimiento de la escena en la Inglaterra del 77, hasta su repercusión en España a través de fenómenos como “La Movida” de los 80 y hasta el “Rock Radikal Vasco”. Que es representado principalmente por grupos como La Polla Records, discográficas como WC Records o revistas como “100% Papel de Water”.

El gran timo del rock’n roll

Esta es una novela que gira entorno a los Sex Pistols, el grupo que revolucionó el mundo del rock and roll (y no sólo eso), cuando el agresivo movimiento punk rompió todos los moldes del gusto establecido. Michael Moorcock, autor de conocidas novelas de fantasía heroica y de ciencia ficción, hace girar a los Sex Pistols dentro de sus historias del famoso Jerry Cornelius, en una lucha despiadada por el poder absoluto, la anarquía y la destrucción total, apelando a personajes históricos que van desde Jesucristo a Bakunin pasando por Lord Byron, y contemporáneos como Jimi Hendrix, James Dean o Brian Jones. Discográficas, catedrales y compañías que vuelan por los aires, nazis que reviven, cohetes que destruyen… un despliegue colosal de humor y acción que terminará en la apoteosis o el holocausto: la guerra sin cuartel del Rock contra el negocio del Rock.

Subcultura: el significado del estilo

Uno de los libros punk donde mejor se aborda el movimiento punk, el autor es Dick Hebdige quien analiza en este libro las subculturas que nacen de la música popular entre la clase trabajadora tras la guerra. Desde los teddy boys a los mods, rockers o punks. Se cuenta con gran honestidad el nacimiento de estos movimientos musicales y su desarrollo a traves de los años. También se analiza las modas y tendencias más significativas de unas décadas que cambiaron el mundo de la música. Un libro altamente recomendable para todos los interesados en conocer las ideas más innovadoras sobre la mejor música rock.

Punk: tres décadas de resistencia

Surgido de los movimientos underground de finales de los años 70 en Inglaterra y USA, el punk marcó e influyó en distintas ramas del arte y la política; teniendo su mayor impacto en la música y convirtiéndose en una filosofía de vida. Desde los barrios bajos de Nueva York hasta las calles de Madrid y Euskadi, pasando por la escena londinense, “Punk: Tres Décadas de Resistencia”, es un acercamiento al movimiento punk desde todas sus vertientes. La filosofía punk, la música, la sociedad y su historia se dan la mano en este libro.

Guía esencial del punk y la Nueva Ola

Este imprescindible libro recoge la vida e historias de buena parte de los grupos, tanto los más conocidos (Sex Pistols, Ramones, The Jam, Blondie, etc) como algunas de las más oscuras y olvidadas, que formaron parte del movimiento más brillante y fructífero que ha dado la música rock desde los años 60. Esta libro es un repaso personal de sus autores a una época especial de la escena musical. Además de mucha información biográfica y discográfica, el libro esta lleno de anécdotas y comentarios que hacen de el, una libro de muy amena lectura, abordando la trayectoria de más de 400 grupos.

Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs

Este libro es una autobiografía de John Lydon, vocalista de los Sex Pistols, que revela la idea de algo que pudo ser y no fue; los mimbres de una revolución imposible que, sin embargo, durante un instante de 1976 lograron prender en algún compartimiento de la conciencia juvenil. Este libro sitúa su epicentro en esa explosión que desató el grupo británico y, describiendo una onda expansiva que pronto desvió su trayectoria gracias a la ambición de muchos de sus artífices, nos invita a imaginar “otro punk”. Porque, más que la historia de Sex Pistols, Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs expone las instrucciones de una manera de vida, redactadas a fogonazos, con tanta aportación del cerebro como del corazón y sin un plan maestro detrás. Mientras nos seguimos preguntando año tras año qué es el punk. John Lydon prefirió responder a esta generalidad casi abstracta sin dar una respuesta.

Odio obedecer: la escena alternativa de los 80

Odio obedecer. La escena alternativa en los 80: punk, rock y hardcore. «Éramos jóvenes, no queríamos a Reagan ni entrar en la OTAN, queríamos tanques pero de cerveza; la mili era una KK y Nicaragua sería sandinista o no sería. Hacíamos fanzines, nos divertíamos e íbamos a los conciertos y el pogo era el único baile que conocíamos…Odio obedecer es una crónica en imágenes y vivencias de un tiempo, un país y una ciudad. Un recorrido por una música y una forma de vida ligada al punk, el rock y el hardcore en Barcelona durante los años 80. Un repaso a los grupos que marcaron la escena en aquellos años convulsos.»