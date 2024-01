Kyle MacLachlan dijo que tampoco entiende las películas de David Lynch

Existen personas que al terminar de ver una película de David Lynch terminan con más preguntas que respuestas o el vacío existencial de no haber entendido que rayos acaba de ver. Kyle MacLachlan, uno de los actores predilectos del complejo director, ha dicho que no entiende el cine de quien lo dirige. «No pretendo entender mucho de lo que hace David, pero sí reconozco que soy su conducto a través de estos mundos, y eso es un desafío, y además, me siento bastante bien con eso”. Declaró en una entrevista.

Para muchos cinéfilos, el cine de David Lynch se encasilla en un inquietante surrealismo que provoca una conmoción en quienes lo miran. Para Kyle MacLachlan sucede más o menos lo mismo, pese a que reflexiona como la confianza de Lynch sobre su trabajo como actor impactó en los inicios de su carrera como su debut en «Dune» de 1984. Tras ese papel, los demás llegaron por cuenta propia al convertirse en uno de los predilectos para las extrañas creaciones de David.

Kyle MacLachlan ha trabajado con Lynch aproximadamente cuatro décadas, por lo que su relación laboral y amistosa se ha consolidado. Lo intuitivo del actor lo ha llevado a interpretar los papeles asignados por David aunque no entienda muy bien qué es lo que está haciendo, además de que la gran comunicación que tienen cuando trabajan juntos contribuye a que el resultado sea profesional y del agrado con la idea principal del director.

Durante la entrevista con «The AV Club«, Kyle MacLachlan declaró: “Todavía hay grandes cantidades de datos sobre los guiones de Lynch, que no entiendo y no necesito entender, honestamente. Sus películas son realmente experienciales y plantean muchas preguntas, pero no proporcionan muchas respuestas”.

Dentro de los títulos donde ha trabajado Kyle MacLachlan se encuentran: Dune, Twin Peaks, Terciopelo azul, entre otras.