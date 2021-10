DAVID LYNCH REVELA A SUS DIRECTORES DE CINE FAVORITOS EN LA ACTUALIDAD

David Lynch es de esos directores de cine que se volvieron un referente dentro de su generación, además de ser inspiración para nuevos cineastas en ciernes, basta mencionar los clásicos filmes Eraserhead, Mulholland Drive o Twin Peaks para que el tema de conversación se alargue hablando del estilo del originario de Missoula.

Lynch siempre se ha enfocado en proyectos que tengan y dejen un significado al público con su contenido, mandando un mensaje más profundo del que normalmente ahondan las producciones hollywoodenses. Para entender un poco su objetivo a la hora de realizar largometrajes, debemos remitirnos a lo mencionado por el propio David en una entrevista con The Atlantic, que recuperó el portal Far Out Magazine.

“Para mi, las ideas son como peces. Si quieres pescar peces pequeños, puedes quedarte en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar peces grandes, tienes que ir más profundo. En el fondo, los peces son más potentes y puros. Son enormes y abstractos. Y son muy hermosos».

Tal vez por ello sea que el director de videoclips musicales, algo que también le encanta a Lynch, no esté tan avocado en acudir al cine actualmente, y no porque le parezca malo, simplemente menciona que rara vez tiene el tiempo para acudir y saber del cine contemporáneo.

Sin embargo, a pesar de no considerarse un cinéfilo, sí tiene grandes inspiraciones tanto de directores de cine pertenecientes a su generación como algunos más antiguos, por decirlo de alguna manera entendible. Entre los cineastas que han influido en el trabajo de Lynch, encontramos nombres como los de Billy Wilder, famoso por su cinta Double Indemnity, Sunset Boulevard o Some Like It Hot con Marilyn Monroe.

También los trabajos de Federico Fellini, Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick fueron parte esencial para la dirección cinematográfica de Lynch y que se pueden observar en los distintos cortos y largometrajes que ha realizado en su carrera. Aunque tenga tiempo de no darnos una película de larga duración desde el 2006 cuando se estrenó Inland Empire.

Pese que desde ese año Lynch se ha dedicado a dirigir cortometrajes, documentales y hasta volver a las series televisivas con Twin Peaks: The Return, o incluso incursionar en el mundo de la música, el cineasta no está del todo alejado de las nuevas visiones en el cine, y ha mencionado en distintas ocasiones que tiene a varios directores de cine favoritos en la actualidad.

“Me gustan los hermanos Coen, creo que siempre son sólidos. También me agrada Werner Herzog, Martin Scorsese y Aki Kaurismäki”.

Si bien David Lynch ha puntualizado que casi no ve películas nuevas, no por falta de interés, si no porque el día tiene 24 horas y prefiere utilizarlas en el trabajo, al menos se mantiene al tanto de lo que sucede en la industria.

¿Estás de acuerdo con David Lynch acerca del trabajo de los hermanos Coen?