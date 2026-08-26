Madball regresa a CDMX para demostrar que el New York Hardcore sigue más vivo que nunca

Una de las bandas esenciales del hardcore neoyorquino llegará a la Ciudad de México este 4 de septiembre. Madball se presentará en Fuck Off Room junto a Uno A Uno y Con Saña, en una noche de riffs pesados, coros colectivos y uno de los mosh pits más esperados del año.

Hablar de Madball es hablar de la historia del New York Hardcore. Desde finales de los años ochenta, la banda ha sido una pieza fundamental para entender la evolución de un movimiento que llevó la crudeza del punk callejero hacia terrenos más pesados, agresivos y contundentes.

Lo que comenzó en 1988 como un proyecto estrechamente relacionado con Agnostic Front terminó convirtiéndose en una institución por derecho propio. Freddy Cricien, hermano menor de Roger Miret, comenzó a subir al escenario con la banda cuando todavía era un niño y terminó al frente de Madball.

Con Freddy Cricien como vocalista, el grupo construyó una identidad alrededor de riffs pesados, breakdowns, actitud callejera y una conexión directa con el público que ha conseguido mantener durante más de tres décadas.

Álbumes como Set It Off (1994), Demonstrating My Style (1996) y Hold It Down (2000) ayudaron a definir buena parte del sonido que hoy asociamos con el NYHC. Canciones como “Pride (Times Are Changing)”, “Set It Off”, “Down by Law” y “All or Nothing” se convirtieron en himnos para generaciones de seguidores del hardcore.

¿Por qué hay que ver a Madball en vivo?

El hardcore siempre ha tenido una relación particular entre las bandas y el público, y Madball representa precisamente esa conexión.

Cuando comienzan los primeros riffs, la separación entre escenario y pista prácticamente desaparece. Mosh pits, stage dives, circle pits y decenas de personas cantando las mismas líneas forman parte de una experiencia que explica por qué el hardcore continúa funcionando como una escena y no solamente como un género musical.

Y esa experiencia cobra todavía más sentido en un momento en el que Madball continúa demostrando que el NYHC no pertenece únicamente al pasado.

El pasado 24 de julio de 2026, Madball lanzó Not Your Kingdom, su décimo álbum de estudio y su primer larga duración desde For the Cause de 2018. El nuevo material demuestra que la banda continúa defendiendo su esencia sin depender únicamente de la nostalgia.

Por eso, la visita a México representa algo más que otra fecha dentro de una gira. Es la oportunidad de ver en un espacio cercano a una agrupación que ayudó a convertir el hardcore de Nueva York en un lenguaje global y que, casi cuatro décadas después de su formación, continúa formando parte activa de la escena.

Madball en CDMX: fecha, lugar y boletos

La cita será el viernes 4 de septiembre de 2026 en Fuck Off Room, ubicado en Diagonal Patriotismo 6, Ciudad de México.

La producción del concierto corre a cargo de Zepeda Bros.

Los boletos tienen un precio desde $600 MXN y se encuentran disponibles a través de Tixr.

MADBALL EN CDMX

Lugar: Fuck Off Room

Fecha: 4 de septiembre de 2026

Artistas: Madball + Uno A Uno + Con Saña

Boletos: Desde $600 MXN

Producción: Zepeda Bros

Dirección: Diagonal Patriotismo 6, CDMX