LA GRAN OLA AZUL DEL PINTOR KATSUSHIKA HOKUSAI

«La Gran Ola» del pintor Hokusai, es hoy en día una imagen mundialmente famosa, que seguimos viendo plasmada no solo en un cuadro de galería. Sino que la tenemos en aplicaciones de ropa, calzado, accesorios, prints, intervenciones con Lego, animaciones en 3D y mucho más. Pero, exactamente ¿de dónde viene ésta famosa ola de mar?

Ésta obra es conocida por varios nombres o títulos, como: La gran ola de Kanagawa / (神奈川沖浪裏 Kanagawa oki nami ura, que significa «Bajo una ola en altamar en Kanagawa». Y como La ola o La gran ola. El autor es el pintor especialista en ukiyo-e, Katsushika Hokusai, quien la realizó entre 1830 y 1833. Pertenece a su famosa serie Fugaku sanjūrokkei: «Treinta y seis vistas del Monte Fuji». Ésta sería su obra más famosa de toda su trayectoria artística.

El monte Fuji

Es el monte más alto de la isla de Honshu y de todo Japón, es el símbolo de Japón y la montaña sagrada. Se trata de un volcán inactivo desde 1708 que se eleva a más de 2.400 metros de altura y tiene una bonita capa de nieve coronando su cima.

Detalles de la Ola

Ahora abordaremos los aspectos técnicos de la famosa ola. Se trata de una impresión tipo yoko-e, es decir, en formato de paisaje. Mide 25 centímetros de alto por 37 de ancho. El paisaje si lo observas con detenimiento ésta integrado perfectamente por tres elementos: el mar a sálvame en plena tormenta, tres barcos y una montaña. Más la inclusión de la firma del pintor. El monte en el fondo es el Fuji, esta montaña es sagrada y símbolo de identidad nacional para los japoneses.

Dentro de la escena vemos demasiados detalles que se pierden si no miras con atención. Por ejemplo podemos apreciar tres oshiokuri-bune, que son unas barcas rápidas utilizadas para transportar el pescado vivo. Hay ocho remeros por embarcación, quienes se aferran a sus remos. Por lo tanto, tomando en cuenta el tamaño de las embarcaciones, se ha llegado a la conclusión que Hokusai le dio a la ola entre 10 y 12 metros de altura.

«El dibujo de la ola es una especie de versión divinizada del mar hecha por un pintor que vivió el terror religioso del océano abrumador rodeando por completo su país; impresiona por la súbita furia de su salto a través del cielo, por el azul profundo del lado interno de su curvatura, por el salpicar de su cresta que desparrama un rocío de pequeñas gotas en forma de garras de animales.» Edmond de Goncourt

Una de sus curiosidades es que del molde que Hokusai utilizó, se realizaron varios miles de copias, muchas de las cuales llegaron a manos de coleccionistas europeos. Ya que en la década de 1870 la estampa se volvió muy popular entre artistas y coleccionistas franceses.

Otro secreto que probablemente no sabías sobre la ola, es que Hokusai realizó otras versiones de la ola mucho antes de llegar a la obra final. Exactamente 30 años antes de su publicación hizo dos trabajos siguiendo la misma temática: Kanagawa-oki Honmoku no zu y Oshiokuri Hato Tsusen no Zu.

Acerca del color, La Gran Ola pertenece al período por el qué pasó Hokusai llamado «la revolución azul». Ya que todos sus grabados en ese tiempo llevaban estos tonos. El azul Prusia o azul Berlín.

Por último, antes volver a mirar La Gran Ola, no olvides que ésta basada en el sentido de lectura Japonés, es decir, de derecha a izquierda.