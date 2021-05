Las Drag Queens marcaron la época de los 80s y 90s, incluso formaron parte de las rebeliones culturales y artísticas que se estaban produciendo en ese tiempo. Actualmente, su arte se ha vuelto más aceptado por la sociedad en general y se han convertido tanto en íconos pop, como aliados de la comunidad LGBT+.

Lo que principalmente los sigue poniendo en la mira, son los reality shows, concursos y la música. Si todavía no tienes un contacto directo con esta teatral forma de expresión te dejamos cinco de las drag queens más famosas que marcan un antes y un después en la sociedad y en la cultura.

RuPaul

Uno de los drag queens más famoso y popular en el mundo, es RuPaul. Quien además de ser uno de los más influyentes, también es modelo, actor, cantante, compositor y presentador. Es originario de EUA, RuPaul Andre Charles nació en San Diego el 17 de noviembre de 1960. El «Ru» vino de roux, que es el término que se usa en Louisiana, el estado natal de su madre, para la base de gumbo y otros guisos y sopas criollas de la zona.

En el mundo musical, alcanzó popularidad internacional con su canción «Supermodel (You Better Work)» de su álbum Supermodel of the World (1993), y especialmente con «Don’t Go Breaking My Heart», dueto con Elton John.

Tuvo un programa de entrevistas en 1996 llamado The RuPaul Show en VH1. Desde 2009 ha producido y presentado el programa de telerrealidad llamado RuPaul’s Drag Race por el cual recibió premios Primetime Emmy en 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. En 1999, fue galardonado con el premio Vito Russo en los Premios GLAAD Media por su trabajo en la promoción de la igualdad de derechos de la comunidad LGBT.

Divine

Divine, su nombre completo era Harris Glenn Milstead, fue un actor y cantante estadounidense, conocido sobre todo por su caracterización drag queen. La cual nace de la película de 1972 Pink Flamingos, un personaje que le dio amplio éxito y reconocimiento en el ambiente musical y en el cine independiente.

Para 1980 comienza a trabajar en la industria de la música. Sus canciones, principalmente del género dance y electropop fueron producidas por Bobby Orlando. Uno de sus grandes éxitos fue «You Think You’re A Man». Tras embarcarse en un sin fin de giras alrededor del mundo, es en 1984 cuando logra reunir a más de 10 000 personas con el DJ Patrick Miller en el Hotel de México.

Divine, regresó al mundo del cine con películas como: Trouble in Mind, Hairspray y Out of the Dark, pero sin el drag. Desafortunadamente, Glenn muere a la edad de 42 años de la enfermedad cardiomegalia en 1988. Su gran legado sigue vigente, ya que se convirtió en una gran inspiración para las generaciones de drag queens y del cine.

Lady Bunny

Una de las mejores amigas de RuPaul, es Lady Bunny (Bunny Hickory Dickory Muelle). Su nombre completo es Jon Ingle y es un ícono conocido en la comunidad drag queen de Nueva York principalmente. Es DJ, actriz, periodista, promotora de talentos, fundadora del evento anual Wigstock y una personalidad televisiva. También ha incursionado en la industria musical con exitosos sencillos como: «Shame, Shame, Shame!» y «The Pussycat Song».

Lady Bunny comenzó su carrera justo en la música, junto con RuPaul en la escena gay a principios de 1980. Así mismo figuraron en diversas películas independientes como la saga Starbooty. Para 1984, se convirtió en uno de los Club Kids, y en 1985, organizó el famoso y reconocido Wigstock, un festival anual de drag queens que duró hasta 2005.

Marsha P. Johnson

Ahondando un poco más en la historia del drag, tenemos a Marsha P. Johnson. Quien además de haberse dedicado al drag fue una mujer transgénero- Fue bastante ​​popular en el ambiente gay de Nueva York entre 1960 y 1990. Ya que fue una apasionada ​ activista del Movimiento de liberación LGBT. Una de sus aportaciones más importantes hasta hoy en día fue su lucha en los disturbios de Stonewall, y más adelante, en la lucha contra el SIDA a través de la ACT UP.​​

Fue así como se le conoció como un ícono de los derechos del colectivo LGBT+, pues ayudaba a los jóvenes sin hogar con su porpio dinero y dedicó sus últimos días peleando por la liberación sexual.

Lypsinka

Lypsinka, es un artista drag estadounidense, actor, pianista, vocalista y escritor. Su nombre de nacimiento es John Epperson, y Lypsinka aparece por primera vez en 1982, e inicia su actuación en 1988, en Off-Broadway. Con Could Go on Lip-Synching! una adición nocturna al proyecto: Lesbianas Vampíricas de Sodoma de Charles Busch en Nueva York.

Esta drag, sincroniza los labios con soundtracks meticulosamente editados y de espectáculos extraídos de fragmentos de escandalosas interpretaciones femeninas del siglo XX en películas y canciones.