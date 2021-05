El realismo mágico es un movimiento literario que tuvo su origen en América Latina hacia la década de 1930; aunque alcanzó su apogeo entre 1960 y 1970, coincidiendo con la generación del boom latinoamericano. El término fue introducido en el quehacer literario de Latinoamérica por el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri.

«Lo que vino a predominar en el cuento y a marcar su huella de una manera perdurable fue la consideración del hombre como misterio en medio de los datos realistas. Una adivinación poética o una negación poética de la realidad. Lo que, a falta de otra palabra, podría llamarse realismo mágico». Arturo Uslar Pietri.

El realismo mágico se define por contar hechos reales pero que, además, incluyen elementos maravillosos o irreales que los personajes perciben de manera natural y cotidiana. La característica principal del realismo mágico es la alteración de la realidad con acciones fantásticas, que son narradas en un modo realista, dando por sentado la aceptación de estos hechos como reales y verdaderos, tanto para los protagonistas como para el lector. Narra lo irreal como algo cotidiano; y esa particularidad lo diferencia del género fantástico en el que la historia en sí rompe con la realidad conocida.

A pesar de incluir ciertos elementos mágicos, generalmente se considera que es un género diferente de la fantasía porque el realismo mágico usa una cantidad sustancial de detalles realistas y emplea elementos mágicos para hacer un punto sobre la realidad; mientras que las historias de fantasía a menudo se separan de ella. Una vez, Gabriel García Márquez dijo:

“Mi problema más importante era destruir la línea de demarcación que separa lo que parece real de lo que parece fantástico. Porque en el mundo que trataba de evocar, esa barrera no existía. Pero necesitaba un tono inocente, que por su prestigio volviera verosímiles las cosas que menos lo parecían; y que lo hiciera sin perturbar la unidad del relato. También el lenguaje era una dificultad de fondo; pues la verdad no parece verdad simplemente porque lo sea, sino por la forma en que se diga.” Gabriel García Márquez.

Aunque críticos y escritores debaten qué autores u obras caen dentro del género del realismo mágico, los siguientes autores son representantes de la estructura narrativa. Dentro de la esfera latinoamericana; los escritores realistas mágicos más emblemáticos son Jorge Luis Borges, Isabel Allende y el premio Nobel Gabriel García Márquez; cuya novela Cien años de soledad fue un éxito mundial instantáneo.

Allende fue la primera escritora latinoamericana reconocida fuera del continente. Su novela más conocida, La casa de los espíritus, es a menudo comparada con el estilo de escritura realista mágica de García Márquez. Otra novelista notable es Laura Esquivel, cuya Como agua para chocolate cuenta la historia de la vida doméstica de mujeres que viven al margen de sus familias y la sociedad.

En el mundo de habla inglesa, los principales autores incluyen al escritor indio británico Salman Rushdie; los novelistas afroamericanos Toni Morrison y Gloria Naylor, latinos; como Ana Castillo, Rudolfo Anaya, Daniel Olivas y Helena Maria Viramontes; los autores nativos americanos Louise Erdrich y Sherman Alexie ; el autor inglés Louis de Bernières; y la escritora feminista inglesa Angela Carter.

‘Los Recuerdos del Porvenir’– Elena Garro, 1963

«Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Sólo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Sólo soy memoria y la memoria que de mí se tenga«.

Los recuerdos del porvenir es la primera novela de Elena Garro y ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos inglés y francés. Desde su publicación demostró ser, como lo dijo Octavio Paz; una de las creaciones más perfectas de la literatura hispanoamericana contemporánea. El mismo año de su publicación ganó el Premio Xavier Villaurrutia.

Lo extraordinario de Los recuerdos del porvenir estriba en que además de mostrarnos que la realidad política, económica y social del México de ayer no es distinta a la de hoy; también es la primera novela que revela los mitos y tradiciones del mundo prehispánico sincretizados con el pensamiento occidental: es decir, recupera la dualidad mexicana en todas sus dimensiones.

En 1968 fue llevada al cine por Arturo Ripstein. A la voz de Ixtepec, narrador omnisciente y omnipresente, se suman las de los habitantes del pueblo para contar su desencanto con el orden impuesto después de la Revolución mexicana y su desgracia por la Guerra Cristera.

‘Tierra de Caimanes’– Karen Russell, 2011

Una de las diez mejores novelas de 2011 según The New York Times Book Review. Finalista del Premio Pulitzer 2012. Premio Young Lions Literary Fiction 2012, de la New York Public Library. Número 1 en ventas en librerías independientes de Estados Unidos. Elegida por la revista New Yorker como uno de los 20 mejores escritores menores de 40 años. Seleccionada por la revista Granta como una de los mejores novelistas americanas.

Karen Russell (Miami, 1981) ya había publicado un volumen de relatos cuando en 2011 apareció su primera novela, Tierra de caimanes. Russell nos presenta la historia de la familia Bigtree, que se dedica a la doma de caimanes y que tiene un parque temático donde la principal atracción es Hilola Bigtree, la matriarca, que lucha con los peligrosos reptiles. Los problemas para la tribu Bigtree comienzan cuando Hilola enferma de cáncer y un nuevo parque temático abre en la zona, llevándose a la mayoría de los turistas.

Los elementos fantásticos de Tierra de caimanes , sin embargo, no son literales o evidentes como en el realismo mágico latinoamericano, sino más sutiles, probablemente inexistentes, sólo imaginados por los personajes. El tema más fuerte identificado por los críticos y la propia autora es la pérdida, como explica la propia Russell:

«Gran parte de la historia de Tierra de Caimanes está dedicada a la búsqueda de las niñas para encontrar el fantasma de su madre. El duelo es un tema muy privado para cada personaje, y cada miembro de la familia Bigtree está tan concentrado en los fantasmas del pasado y sus visiones milagrosas y condenadas del futuro; que siguen extrañándose el uno al otro en el presente». Karen Rusell.

‘Eva Luna’– Isabel Allende, 1987

«Cuando Isabel Allende puso el punto final de Eva Luna, logró tatuarse un símbolo que honra su epidermis: dejó de ser chilena, peruana o venezolana, y pasó a ser intensamente latinoamericana.«

Luis Sepúlveda.

Eva Luna es una novela escrita por la novelista chilena Isabel Allende en 1987 y traducida del español al inglés por Margaret Sayers Peden.

Eva Luna nos adentra en la vida de la protagonista homónima, una huérfana que crece en un país no identificado de Sudamérica. Si bien la historia política del país, rastreada a lo largo de varias décadas de mediados del siglo XX, tiene muchas similitudes con Chile (la nacionalidad original de la autora); la geografía y el contexto social de la historia representan una sociedad más similar a Venezuela (donde fue exiliada por más de una década).

«Me llamo Eva, que quiere decir vida, según un libro que mi madre consultó para escoger mi nombre. Nací en el último cuarto de una casa sombría y crecí entre muebles antiguos, libros en latín y momias humanas, pero eso no logró hacerme melancólica, porque vine al mundo con un soplo de selva en la memoria.”

Mientras Eva cuenta su historia, Isabel Allende evoca una entera y compleja nación de Sud América: los ricos, los pobres, los sencillos, y los sofisticados; en una novela repleta de personajes e incidentes, con drama y comedia e historia.

‘Redoble por Rancas’– Manuel Scorza, 1970

Redoble por Rancas es una novela de 1970 del autor peruano Manuel Scorza que representa las luchas históricas de los habitantes del departamento de Cerro de Pasco, mientras luchan por recuperar el control y la propiedad de sus tierras comunales del gobierno peruano y los intereses mineros multinacionales. Se trata de la primera entrega del ciclo de cinco partes de Scorza, «La Guerra silenciosa».

Con un estilo realista mágico, la obra cuenta, en esencia, dos historias. Cada una se cuenta en capítulos alternos, en lo que mejor se ha descrito como una doble hélice narrativa.

La primera historia, contada en los capítulos impares, es la del inminente y finalmente frustrado enfrentamiento entre Héctor Chacón “el Nictálope” y el juez Montenegro. La segunda, contada en los capítulos pares, es la del enfrentamiento paralelo entre los comuneros de la congregación agrícola de subsistencia de Rancas y la multinacional Cerro de Pasco Corporation; la presencia de este último se manifiesta a través de los matones de la corporación y la cerca antropomorfizada que instalan al amparo de la oscuridad.

Esta novela se ajusta al resto de las novelas indigenistas hispanoamericanas en el tema; pero no tanto en el estilo. El amor que Scorza siente por los indios andrajosos se transmite por medio de una ternura unida a una suave ironía. Sus héroes harapientos y sucios son los únicos personajes de la novela dotados de un sentido de dignidad. Hay en la trama una atmósfera de fatalidad inminente, con «la Compañía» siempre acechando como una siniestra fuerza sin rostro.

‘La isla de los amores infinitos‘– Daina Chavino, 2006

La isla de los amores infinitos es una novela de la escritora cubana Daína Chaviano, donde se aborda la fusión de las tres etnias que componen la nación cubana: española, africana y china. Ganó la Medalla de Oro en el certamen Florida Book Awards 2007 (Estados Unidos) en la categoría Mejor Libro en Lengua Española. Sus derechos de traducción se han vendido a 26 idiomas, lo que la convierte en la obra cubana más traducida de todos los tiempos.

La música juega un papel clave: Cada capítulo lleva el título o línea de un bolero. Aparecen numerosas figuras fundamentales de la historia musical cubana, como Rita Montaner, Ernesto Lecuona, La Lupe, Beny Moré, La Gorda Freddy (Fredesvinda García Valdés) y Joaquín Nin. También aparecen personajes de novelas clásicas cubanas, como Cecilia Valdés, obra cumbre de la literatura romántica cubana, escrita por Cirilo Villaverde.

La novela narra la historia de una joven periodista habanera, exiliada en Miami, que conoce a una misteriosa anciana. La narración se desarrolla en dos planos temporales: presente —con marcado ambiente gótico, porque la joven periodista anda a la caza de una mansión fantasma que aparece y desaparece por todo Miami— y pasado —de sabor histórico-musical— que se inicia a principios del siglo XIX en tres lugares del mundo: China, donde un suicidio desata una cadena de reacciones familiares; España, donde una extraña maldición persigue sólo a las mujeres de una familia; y África, donde una joven es secuestrada de las costas de su tierra para ser llevada a un mundo desconocido. Estos tres hilos dramáticos del pasado se desarrollarán hasta nuestros días.