Obras más polémicas de Yoko Ono: 5 piezas imperdibles

Yoko Ono es una artista conceptual cuyo impacto en la vanguardia del siglo XX es innegable. Sin embargo, su reconocimiento a menudo se mezcla con la controversia, haciendo que el análisis de sus creaciones sea esencial para comprender la historia del performance y el arte feminista. Aquí te enlistamos las cinco obras más polémicas de Yoko Ono, desentrañando su significado profundo, su relevancia histórica y la razón por la que siguen generando debate y autoridad temática.

Cut Piece (Pieza Corte) – 1964

Considerada la obra de performance más icónica y, a la vez, la más arriesgada de la artista, Cut Piece invita a los miembros de la audiencia a tomar unas tijeras y cortar libremente la ropa de Ono mientras ella permanece inmóvil. La polémica central reside en la profunda exploración de la vulnerabilidad, la confianza y la pasividad femenina frente al consumo agresivo del cuerpo por parte del público.

Esta confrontación directa y su naturaleza feminista la consolidan como una de las obras más polémicas de Yoko Ono, obligando al espectador a confrontar su propia complicidad en el acto.

Ceiling Painting (Yes Painting) – 1966

Aunque a primera vista esta pieza parece sencilla (subir una escalera para leer la palabra «YES» en el techo), su contexto la convierte en una de las obras más polémicas de Yoko Ono por su alto contenido biográfico y narrativo. Al ser el lugar de encuentro de Yoko Ono y John Lennon, la obra simboliza el triunfo del optimismo y la esperanza en el arte conceptual.

La controversia surge precisamente de cómo la crítica inicial fusionó la obra con el romance de alto perfil, dificultando en su momento una evaluación puramente artística de su valor.

Film No. 4 (Bottoms) – 1966

Este cortometraje experimental es, por naturaleza, una de las obras más polémicas de Yoko Ono dentro del cine underground. La película consiste en planos fijos y en cámara lenta de los glúteos de más de 300 voluntarios. La obra desafió directamente las normas de decencia y el cine convencional, siendo confiscada por la policía en algunas proyecciones.

El significado radica en la despersonalización del cuerpo humano y la ironía voyeurista, un tema que aún hoy genera intensos debates sobre la censura y la expresión artística.

WAR IS OVER! (If You Want It) – 1969

Esta campaña de arte conceptual masivo, lanzada junto a John Lennon, es indiscutiblemente una de las obras más polémicas de Yoko Ono en el ámbito político. Utilizando vallas publicitarias y anuncios en grandes ciudades, el eslogan proponía que la paz es un acto de voluntad colectiva.

La controversia no provino de la obra en sí, sino de la forma en que el arte conceptual fue empujado al mercado masivo del pop y la publicidad, cuestionando los límites entre la promoción comercial y el activismo sincero.

Wish Tree (Árbol de los Deseos) – 1996 – Presente

Aunque el Wish Tree parece ser la más inofensiva de sus creaciones, es una de las obras más polémicas de Yoko Ono desde una perspectiva crítica de arte. La obra invita al público a escribir un deseo y colgarlo en un árbol. La controversia radica en su accesibilidad y sentimentalismo, con algunos críticos tachándola de «arte blando» o «arte terapia», simplificando el conceptualismo en algo masivo.

No obstante, su alcance global y su potente mensaje de esperanza la mantienen como una instalación influyente y fundamental en la trayectoria de la artista.