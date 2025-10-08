La casa global de apuestas 1xBet te cuenta todo sobre la nueva etapa en la carrera del histórico portero mexicano.

Una solución de último minuto

El 11 de septiembre, Memo Ochoa volvió a escribir un nuevo capítulo en su carrera al firmar con el AEL Limassol de Chipre, con contrato hasta el final de la temporada 2025-26. A sus 40 años, el histórico guardameta mexicano llevaba más de dos meses sin equipo, pero fiel a su estilo, no bajó los brazos y finalmente encontró un nuevo destino para seguir bajo los tres palos.



El fichaje de Guillermo Ochoa con el Burgos CF, de la Segunda División española, se vino abajo en el último momento. Los planes tuvieron que cambiarse de inmediato, y Memo se vio obligado a elegir entre las pocas alternativas que quedaban sobre la mesa. Mientras tanto, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, fue claro: no habrá convocatorias para quienes no tengan minutos en cancha. Aun así, el arquero mantiene viva la ilusión de disputar su sexto Mundial, un sueño que se niega a soltar.

Recordemos que Guillermo Ochoa jugó la temporada 2024-25 con el AVS de Portugal, donde recibió 45 goles en 23 partidos, pero aun así logró mantener al equipo en la máxima categoría. Lo de Memo fue lo mismo que en cada uno de sus clubes europeos: trabajo incansable, reflejos felinos y una cantidad impresionante de atajadas que lo colocaron entre los mejores, incluso cuando el marcador no lo acompañaba. Así es la vida de los porteros que defienden a los equipos modestos: héroes silenciosos en batallas imposibles.

La recompensa para Guillermo Ochoa llegó con la Selección Mexicana, tras su paso por el AVS. Con El Tri, el arquero conquistó su sexta Copa Oro de la CONCACAF y también se coronó en la Liga de Naciones. Sin embargo, en ambos torneos fue suplente, un rol poco habitual para una figura de su talla. El último partido del legendario guardameta con México fue el 16 de noviembre de 2024.

Puedes seguir todas las noticias más importantes de la Selección Mexicana en 1xBet.TV, la plataforma que lleva lo mejor del deporte mundial directo a tu pantalla con un solo clic. Es mucho más que un sitio de noticias, es como un radar deportivo en tiempo real: analiza jugadas, ofrece estadísticas clave, pronósticos de expertos y cobertura de alto nivel antes, durante y después de cada partido. Es la herramienta ideal para aficionados, apostadores y socios estratégicos, con una presencia regional en constante crecimiento que la convierte en un referente del deporte.

Un récord más para Memo

La Primera División de Chipre se convirtió en la sexta liga europea en la carrera de Guillermo Ochoa, un récord absoluto para un futbolista mexicano. La llegada del histórico arquero fue todo un acontecimiento para el AEL Limassol: en el comunicado oficial de su fichaje, la directiva destacó que esperan que Ochoa aporte liderazgo, experiencia y motivación a un plantel joven, inspirando a las nuevas generaciones del futbol chipriota.



Pero tras la ceremonia de bienvenida llegó lo verdaderamente importante: los partidos. Y muy pronto quedó claro que Guillermo Ochoa tendría que defender el arco prácticamente solo. ¿Te preguntas cómo hacer un depósito en 1xBet? Es tan fácil como predecir el siguiente capítulo en la carrera del legendario portero mexicano en Europa. Triste, pero cierto: Memo casi siempre termina en equipos donde el trabajo bajo los tres palos no da respiro.

Memo, ¿en qué equipo fuiste a parar?

Con 1xBet no hay problemas, todo funciona a la perfección. Pero en el AEL Limassol, los verdaderos problemas están en la defensa. En apenas dos partidos, Guillermo Ochoa recibió 7 goles: una dura goleada 0-5 ante Omonia y otra caída 0-2 frente a Akritas Chlorakas, aunque las cifras habrían sido mucho peores sin las atajadas heroicas del arquero mexicano. Los partidos del AEL Limassol podrían proyectarse como una clase magistral de “cómo no defender”. Probablemente la última vez que Memo vio un desorden defensivo de ese nivel fue en sus juegos de niño en las calles de Guadalajara, cuando ya paraba todo con el corazón.

Aún no se sabe si Guillermo Ochoa será convocado a la Selección Mexicana para el Mundial 2026, pero algo es seguro: tendrá mucho más trabajo que cualquiera de sus competidores.