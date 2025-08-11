Rick Owens se une a OnlyFans: el diseñador vende fotos de sus pies por una buena causa

En un gesto tan excéntrico como inspirador, el diseñador de moda Rick Owens ha incursionado en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans con un propósito benéfico. El creativo, conocido por sus siluetas oscuras y vanguardistas, anunció a través de su cuenta de Instagram que venderá fotos y videos de sus pies. Y que las ganancias irán íntegramente a La Maison D’Allanah, un refugio para jóvenes trans en riesgo y refugiados ubicado en Versalles, Francia.

La noticia, que ha generado un gran revuelo en el mundo de la moda y más allá. Se enmarca en la inauguración de su nueva exposición, «Temple of Love», en el Palais Galliera. En su publicación, Owens explicó que la iniciativa es en apoyo a la Fundación Allanah. Una organización fundada por la pionera trans Allanah Starr para ofrecer becas, mentorías y recursos a jóvenes trans en situaciones vulnerables y a refugiados.

El altruismo de Rick Owens

La idea, según detalló Rick Owens, está inspirada en la Contessa di Castiglione, una aristócrata italiana del siglo XIX que, a medida que su belleza se desvanecía. Se retiró a un apartamento en la Plaza Vendôme y solo se retrataba los pies. Para Owens, esta nueva aventura en línea es una forma de lidiar con su propia «negociación con la autoexhibición, la vanidad y el envejecimiento».

Allanah Starr, la fundadora de la organización, expresó su profunda gratitud a través de Instagram, destacando la importancia del gesto de Owens. «No puedo expresar realmente la gratitud que siento por este inmenso gesto de no solo ofrecer apoyo financiero. Sino por iluminar una parte olvidada de nuestra comunidad, los refugiados LGBT», escribió.

Starr también hizo hincapié en las dificultades que enfrentan los solicitantes de asilo LGBT en Francia, muchos de los cuales, tras sobrevivir a horrores inimaginables, se encuentran sin hogar. Son explotados, y a menudo recurren a aplicaciones sociales para tener sexo a cambio de un lugar para dormir. «Debemos hacer más para apoyar a los más vulnerables de nuestra comunidad», concluyó en su mensaje.

Este no es el primer acto mediático del diseñador. Rick Owens, conocido por su capacidad de generar titulares, ha realizado desfiles en andamios de gran altura en París y ha enviado modelos sin pantalones a la pasarela. Demostrando una vez más que su enfoque en la moda va de la mano con una visión audaz y, en esta ocasión, con un propósito altruista.