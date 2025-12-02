Sesiones de Congal: Fiesta dark gratuita para cerrar el año

El Colectivo Sonidero Gótico, que ha dado una nueva cara a la escena underground de la CDMX, anuncia la evolución de su proyecto con las Sesiones de Congal. Este formato se diferencia de su grande fiesta anterior en la ciudad, al ser una extensión diseñada para abrir el espacio a proyectos, selectores y DJs de la nueva escena sonidera, gótica y de géneros latinos.

Platicamos con los integrantes del Colectivo Sonidero Gótico y declararon que la meta es clara: «La idea es que convivamos en un mismo espacio proyectos con diferentes trayectorias y estilos, y que esa mezcla enriquezca lo que sucede en la pista de baile«.

El enfoque de las Sesiones de Congal es fortalecer la comunidad y adaptarse a espacios diferentes, manteniendo la intensidad y el espíritu colaborativo. «Seguimos en el camino de aportar a una comunidad que reconoce la diversidad como fuerza creativa, donde las escenas alternativas dialogan sin jerarquías».

Fotografía: César Palma

El código de la pista: «En el congal, todes somos iguales»

El nombre Sesiones de Congal no es solo llamativo; es una declaración de principios. El colectivo explicó la filosofía detrás del nombre: «Para nosotros, ‘Congal’ es recuperar esa vibra de los lugares de baile de antes, donde se iba a sudar sin tanta pose«.

Es un manifiesto contra la etiqueta social, donde «adentro todes somos iguales«. La misión es crear un punto de encuentro honesto y sin prejuicios.

Esta intención de disolver la etiqueta se lleva incluso a la alianza con el CCEMX, un espacio cultural que conecta con su vocación, demostrando cómo la cultura puede ser un idioma común.

El gesto de la accesibilidad y el cierre de año con Sesiones de Congal

La decisión de realizar Sesiones de Congal con entrada libre es una postura consciente. Aunque el colectivo necesita ingresos para sostenerse (sus primeros eventos operaron bajo un modelo autogestivo con boletos), en esta ocasión, quisieron priorizar otros objetivos: «fortalecer la comunidad, abrirnos a nuevas audiencias y cerrar el año bailando juntos«.

Esta decisión eleva la Sesiones de Congal a un acto de generosidad y compromiso social. El evento se realizará el 20 de diciembre a las 21:00 hrs en el Restaurante «La Chicha» ubicado en la terraza del CCEMX, sirviendo de cierre de un año de trabajo donde la meta cumplida fue ver recintos llenos con gente bailando libremente.

Fotografía: César Palma

La promesa sonora: fusión de géneros en Sesiones de Congal

La curaduría sonora para las Sesiones de Congal es clave para entender su filosofía híbrida. La fiesta irá mucho más allá de la Cumbia y el Darkwave, integrando géneros como post-punk, synth-pop, new wave y hi-energy, honrando la tradición de los sonideros que admiran.

El colectivo enfatiza que la principal distinción de las Sesiones de Congal es la capacidad de adaptar la música y la experiencia a diferentes espacios culturales, permitiendo conectar con otros públicos sin perder su esencia.

El balance final es que el colectivo celebra haber aportado a una comunidad que reconoce la diversidad como fuerza creativa, donde las escenas alternativas dialogan sin jerarquías.

Colectivo Sonidero Gótico remata: «Queremos un punto de encuentro donde lo gótico, lo sonidero y lo latino convivan sin que nadie te juzgue. Es un espacio híbrido y honesto: lo que importa es el baile, no la etiqueta«