El EZLN construye un quirófano basado en saberes ancestrales

El quirófano EZLN es la prueba palpable de que la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se enfoca en la creación activa de un mundo alternativo. Este proyecto, denominado «Luz del Común» es un acto de crítica cultural y política: una estructura médica esencial que se construye con la convicción de que la organización horizontal y sin dependencia estatal es posible.

Este esfuerzo en la Selva Lacandona trasciende la simple necesidad de infraestructura, transformándose en un manifiesto que busca materializar, en ladrillos y cemento, una filosofía radical. La obra, con sus cimientos ya establecidos, es un símbolo poderoso de la autonomía.

La antítesis del capital en el quirófano EZLN

El modelo de financiamiento del quirófano EZLN es un estudio de caso en resistencia anticapitalista. Los fondos para los materiales se obtienen exclusivamente a través de la solidaridad horizontal: colectas, exposiciones de arte, festivales y actividades organizadas por grupos de apoyo de todo el mundo.

Este micromecenazgo internacional es la antítesis del financiamiento institucional o estatal. En la construcción, el tejido humano es igualmente plural, con zapatistas, partidistas (miembros de comunidades originarias no-zapatistas), y compañeros del CNI trabajando codo a codo.

Este esfuerzo colectivo, financiado «Por la vida,» demuestra que el quirófano EZLN es, en su origen económico, un proyecto de desobediencia al sistema.

La arquitectura autónoma

La autonomía del quirófano EZLN se extiende al diseño y al conocimiento. El Interzona Zapatista tomó la decisión política de rechazar la cotización de $500 mil pesos de un arquitecto profesional. En su lugar, el diseño integra los conocimientos prácticos de las comunidades originarias.

Además, la construcción se realiza en simultáneo con un intenso programa de soberanía de conocimiento, donde se imparten cursos de Herbolaria, Hueseras y Parteras (parteras tradicionales), reafirmando el valor del saber ancestral frente a la medicina institucionalizada. El quirófano EZLN es, así, un centro de formación que rechaza la hegemonía del conocimiento académico.

El quirófano EZLN se consolida como un punto de encuentro y un faro de resistencia para todas las luchas. El comunicado zapatista finaliza con un gesto geopolítico al extender su solidaridad a la lucha por la vida en Palestina, vinculando la lucha por la salud y la autonomía en Chiapas con la resistencia global.

Este acto demuestra que la práctica del Común trasciende la geografía. El quirófano EZLN es la prueba tangible de que la lucha zapatista se enfoca en la creación de estructuras que benefician a las comunidades sin cooptarlas, dejando un legado de valor inmenso para el estudio de la autogestión comunitaria. Puedes leer el comunicado oficial aquí.