Exposiciones fotográficas en CDMX: el plan ideal para cerrar el año

Las vacaciones de fin de año son la excusa perfecta para sumergirse en las narrativas visuales que la Ciudad de México resguarda. Lejos del consumismo y la prisa, la capital se convierte en un catálogo abierto de historia, activismo y poesía a través del lente.

Esta es la curaduría esencial para el cierre de 2025: un recorrido que va del México profundo documentado en blanco y negro hasta el surrealismo más elegante. Si buscas un plan de fin de semana que nutra el espíritu, estas exposiciones fotográficas diciembre 2025 son la guía definitiva.

Hemos seleccionado seis propuestas que, juntas, ofrecen un diálogo sobre lo que significa mirar. Desde el análisis político hasta la introspección personal, estas exposiciones fotográficas diciembre 2025 no solo son arte, son memoria viva y una ventana a realidades que necesitamos confrontar.

El surrealismo inesperado: Rodney Smith y la magia en movimiento

Si lo tuyo es la elegancia y la composición que reta la lógica, Surreal. Rodney Smith en el Museo Franz Mayer es tu cita obligada. Smith (1947-2016) fue un maestro del surrealismo de lifestyle, creando escenas impecables en blanco y negro que juegan con el absurdo y la levitación.

Sus fotografías parecen sueños melancólicos de la élite de Manhattan, pero con la melancolía del teatro. Es un escape visual que prueba que la publicidad también puede ser arte de culto.

Archivo y resistencia: Mariana Yampolsky y Elsa Medina

Para confrontar la memoria visual oficial, el Centro de la Imagen resguarda la obra de una leyenda documental: Mariana Yampolsky: la mirada contra el olvido.

Yampolsky (1925-2002) enfocó su lente en la vida rural, la arquitectura popular y el rostro de las comunidades indígenas, capturando la dignidad y la resistencia contra el olvido. Su trabajo es una cátedra de cómo la fotografía se convierte en el archivo de la gente que la historia escrita tiende a ignorar.

Complementando esta visión en el Centro de la Imagen está Elsa Medina: Reminicencias, cuya trayectoria articula el fotoperiodismo que documentó la vida política y social del país, las series centradas en la vulnerabilidad frente a la migración y sus exploraciones íntimas de memoria. Esta doble cita es una cátedra de cómo la imagen se convierte en el archivo de la gente.

El activismo radical: Tina Modotti y el cuerpo político

La figura de Modotti, esencial en la fotografía del siglo XX, se presenta en The tiger’s coat: Tina Modotti en el Museo Jumex. Famosa por su compromiso político, esta exposición es un análisis de la forma en que el arte puede ser una herramienta radical.

Verás cómo el activismo, la estética y la exploración del cuerpo se fusionan en el lente de una mujer adelantada a su tiempo.

La maestra del tiempo: Graciela Iturbide y la poesía visual

Si solo puedes elegir una, que sea esta retrospectiva. Fijar el tiempo de Graciela Iturbide en el Palacio de Iturbide es imperdible.

Iturbide es la cronista del México profundo, reconocida por su poesía visual al capturar rituales, comunidades y paisajes con una sensibilidad única. Su obra te recuerda que la fotografía es magia que detiene la vida sin anular el movimiento.

Lentes inclusivos: Iván Macías y la fotografía como neurodiversidad

Una de las propuestas más poderosas y necesarias. Mirar desde dentro: autismo y fotografía de Iván Macías en el Museo Archivo de la Fotografía (MAF) aborda la imagen como vehículo de neurodiversidad.

La muestra ofrece una ventana a la experiencia del autismo, utilizando la fotografía como lenguaje para la introspección. Es un ejercicio para cuestionar cómo se construye la mirada hegemónica.

Patrimonio y archivo: las tumbas de Xia occidental

Para cerrar el recorrido, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo te transporta a China con Tumbas de Xia occidental. Patrimonio de la humanidad.

Aunque se centra en la arqueología, la muestra subraya el rol crucial de la fotografía documental para archivar y presentar sitios remotos y poco conocidos. Es una oportunidad para expandir la visión global del patrimonio.