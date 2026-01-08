6 exposiciones para sacudirse la inercia visual en la CDMX

El arte en la capital no se detiene, pero a veces se vuelve invisible bajo el ruido cotidiano. Para este arranque de año, hemos seleccionado seis paradas obligatorias que no solo ofrecen estética, sino que exigen una postura. Estas exposiciones en la CDMX para fin de semana, resultan un plan imperdible.

Desde el volcán interno del Dr. Atl hasta la fragilidad política de Palestina, estas muestras son el antídoto contra la mirada pasiva.

Dr. Atl: Éste es mi verdadero nombre (El Colegio Nacional)

Más que una retrospectiva, es un acto de justicia hacia la identidad de Gerardo Murillo. La exposición en El Colegio Nacional nos sumerge en el «signismo» y la vulcanología, pero desde la raíz: su nombre. Entre documentos inéditos y paisajes que parecen respirar fuego, entendemos por qué el Dr. Atl no era un artista, sino una fuerza de la naturaleza que decidió reinventarse para no pertenecerle a nadie más que a su propio espíritu independiente.

Hasta: 28 de marzo, 2026.

28 de marzo, 2026. Ubicación: Donceles 104, Centro Histórico.

Surreal. Rodney Smith (Museo Franz Mayer)

Rodney Smith no tomaba fotos; construía mundos donde la lógica se toma un descanso. Esta es la primera vez que su obra llega a Latinoamérica y lo hace con un montaje que utiliza espejos para que el espectador se vuelva parte del juego. Es elegancia, ironía y una composición tan perfecta que duele. Si buscas entender cómo la sutileza puede ser más impactante que el caos, el Franz Mayer es tu lugar.

Hasta: 15 de marzo, 2026.

15 de marzo, 2026. Ubicación: Hidalgo 45, Centro Histórico.

Latas de Palestina. Rodrigo Imaz (Casa de la Primera Imprenta)

Rodrigo Imaz nos obliga a mirar hacia abajo, a los residuos. Tras su estancia en Jerusalén en 2017, el artista recolectó latas de aluminio en la frontera, objetos que aquí se convierten en registros visuales del despojo. Es una arqueología de la basura que revela cómo el poder se manifiesta incluso en lo que desechamos. Una exposición necesaria para entender que el conflicto también tiene una materialidad cotidiana y oxidada.

Hasta: 27 de febrero, 2026.

27 de febrero, 2026. Ubicación: Licenciado Primo Verdad 10, Centro Histórico.

Leonora Carrington (OMR)

Leonora regresa a casa, pero bajo una mirada contemporánea. La Galería OMR presenta una relectura de su obra en su espacio de la colonia Roma, alejándose del romanticismo cómodo para mostrar la insurgencia política y espiritual de su imaginario. Es la oportunidad de ver esculturas y pinturas que operan como un lenguaje alternativo frente a la lógica dominante. Surrealismo puro, pero con garras.

Apertura: 3 de febrero, 2026.

3 de febrero, 2026. Ubicación: Córdoba 100, Roma Norte, Ciudad de México 06700.

Gabriel de la Mora: La Petite Mort (Museo Jumex)

El título lo dice todo: «La pequeña muerte» o el orgasmo. Gabriel de la Mora utiliza materiales obsoletos (cáscaras de huevo, cabello, plumas) para hablar de la transformación y la pérdida. Sus superficies minimalistas esconden una carga erótica y fúnebre que te deja suspendido en la Galería 3 del Jumex. Es arte que no se crea ni se destruye, solo se siente en la piel.

Hasta: 8 de febrero, 2026.

8 de febrero, 2026. Ubicación: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada.

Fabián Debora: Love Letters (Galería José María Velasco)

Directo desde Boyle Heights a Tepito. Fabián Debora, ex pandillero convertido en muralista y consejero, trae una serie de retratos que buscan reclamar la humanidad detrás de los tatuajes. A través de códigos QR, los visitantes pueden leer «cartas de amor» que acompañan a las piezas, rompiendo estigmas sobre la violencia y la redención en los márgenes urbanos. Es arte como puente, no como adorno.