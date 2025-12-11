Generic selectors
Rosalía 'LUX TOUR' 2026 en México: Precios, zonas y el caos de la fila virtual
Rosalía ‘LUX TOUR’ 2026 en México: Precios, zonas y el caos de la fila virtual

Si hoy sentiste que tu tarjeta de crédito temblaba y tu estrés subía, no fuiste el único. Este 11 de diciembre marcó el inicio de la venta general para el LUX TOUR 2026 de Rosalía en México, y como era de esperarse, la fila virtual fue una masacre digital. Pero más allá del sold out inminente, la pregunta es: ¿qué nos está vendiendo la catalana esta vez?

Aquí en Yaconic te traemos el desglose completo: precios, qué esperar del show y por qué este tour pinta para ser el evento estético del año.

Más que un concierto, una instalación de arte

Si el Motomami World Tour fue minimalismo crudo y TikTok, LUX es la sofisticación llevada al extremo. Según los primeros reportes y leaks de la producción, Rosalía apuesta esta vez por una experiencia inmersiva basada en la luz sólida y la arquitectura efímera.

No esperes bailarines convencionales; se habla de estructuras móviles y un juego de luces que convierte el Palacio de los Deportes en una catedral futurista. Es Rosalía graduándose de ídolo pop a leyenda del performance.

La dolorosa verdad: Lista de Precios Oficiales (Con Cargos)

¿Lograste pasar la fila virtual? Si aún estás cazando boletos en reventa o esperas una segunda fecha, estos fueron los precios de salida para la CDMX. Prepara la cartera, porque el «lujo» cuesta:

  • General A (La zona de fuego): $4,800 MXN – Para verle hasta las uñas.
  • General B: $2,600 MXN – Buena vista, pero prepárate para los empujones.
  • Grada Naranja A: $3,200 MXN
  • Grada Verde A: $2,800 MXN
  • Naranja C (La zona «solo voy por el ambiente»): $980 MXN

(Nota: Precios aproximados con cargos por servicio incluidos).

¿Vale la pena el hype?

Absolutamente. Rosalía llega a México en su prime creativo. El LUX TOUR 2026 no solo presentará los temas de su nuevo álbum, sino que promete deconstruir sus clásicos como Malamente y Saoko bajo nuevos arreglos electrónicos y orquestales.

México es la casa de la Rosalía fuera de España, y su conexión con el público aquí es visceral. Si conseguiste boleto, felicidades: tienes pase para el evento que dominará Instagram en 2026.

