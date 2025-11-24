Inauguran Plaza de las Mujeres Trans Indómitas en la Cineteca Nacional 

A días de la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, el activismo trans de la Cineteca Nacional escaló su protesta con un acto simbólico y directo. Colectivos como Clan Mariposas Negras y Lenchitudes Antifa encabezaron la colocación de una placa al interior del recinto, dedicando el espacio a la «Plaza de las Mujeres Trans Indómitas».

La placa, con un mensaje poético y desgarrador, recuerda el crimen del transfeminicidio y denuncia la «catástrofe social sobre la vida de las personas trans en México«, cuya esperanza de vida es de apenas 35 años. Esta acción del activismo trans de la Cineteca Nacional subraya el abandono que padece la comunidad ante la falta de leyes integrales que erradiquen la violencia estructural.

Crédito: Omar Veoz

Demanda y plantón de activismo trans en la Cineteca Nacional

El acto de colocación de la placa se enmarca en la resistencia de Razzia Santillán, activista trans que ha mantenido un plantón en el pasillo central de la Cineteca Nacional desde que fue expulsada del baño de mujeres el 12 de septiembre de 2023.

Santillán no solo mantiene una toma de espacio con un tianguis cultural que ha incluido ballrooms y sonideros, sino que enfrenta una demanda por 200,000 pesos interpuesta por la Cineteca Nacional, a raíz de una manifestación artística en enero de 2025 que culminó con mamparas rotas.

Razzia señala: «He sido criminalizada por mi activismo». La inacción de la Secretaría de Cultura Federal ante la queja interpuesta por Santillán es calificada por su abogada, Jessica Marjane, como «una grave omisión» del gobierno.

Crédito: Omar Veoz

Denuncia de represión política y la copa del mundo de 2026

La dimensión del activismo trans de la Cineteca Nacional se extiende a la esfera política. Las activistas señalan la demanda contra Santillán como una «maniobra represiva» de los gobiernos de Clara Brugada y Claudia Sheinbaum.

La denuncia vincula esta criminalización con la proximidad de la Copa del Mundo de 2026, argumentando que el gobierno «pretende borrar del mapa a toda oposición política» y limpiar la imagen de la capital.

La presión ejercida por el activismo trans de la Cineteca Nacional busca obligar al gobierno a reconocer su toma de espacio como el primer tianguis cultural de personas trans de América Latina, con miras a contrarrestar políticas internacionales de persecución.

Crédito: Omar Veoz

La exigencia de no repetición y la vía legal

Mientras se espera la confirmación de la primera audiencia judicial contra Razzia Santillán por la colocación de la placa, la activista y su equipo legal se preparan para escalar el conflicto hasta el tribunal administrativo federal.

La meta es clara: exigir una reparación integral de daños para la población trans de la Ciudad de México y, crucialmente, que la reparación incluya medidas de prevención de la discriminación y la garantía de no repetición.

El activismo trans de la Cineteca Nacional se mantiene firme, exigiendo que se reconozcan los derechos sociales pendientes para la población trans.