Encuentros de Cine por Palestina en México: Programación y sedes

La Ciudad de México se prepara para ser un centro de solidaridad internacional con la primera edición de los Encuentros de Cine por Palestina en México, un evento colectivo e independiente que busca generar un espacio de diálogo y resistencia.

La iniciativa surge como respuesta a los 77 años de ocupación y la violencia genocida perpetrada en Gaza. El objetivo principal es claro: utilizar el cine palestino como guardián de la memoria de un pueblo que se niega a ser borrado.

La elección de las sedes subraya el compromiso del evento: se proyectarán películas del 25 al 30 de noviembre de 2025 en la icónica Cineteca Nacional y la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, con planes para replicar la programación en otras sedes de la República, expandiendo el alcance de los Encuentros de Cine por Palestina en México.

Un espejo de lucha: temas que conectan territorios

Los Encuentros de Cine por Palestina en México no se limitan a la distancia geográfica, sino que buscan trazar un paralelismo entre la ocupación en Palestina y los sistemas de opresión que atraviesan el territorio mexicano.

La organización de los Encuentros de Cine por Palestina en México establece una conexión directa con la militarización, el desplazamiento forzoso, la gentrificación, el expolio a pueblos originarios y la deshumanización de cuerpos migrantes y empobrecidos que ocurren bajo el despliegue de políticas sionistas y del imperio estadounidense.

El ciclo se propone, así, aprender de los cineastas palestinos sobre cómo sostener la vida, la resistencia y la imaginación bajo estos sistemas de muerte.

Programación destacada: de la animación al documental histórico

La selección de películas es vasta y profunda, abarcando animación, ficción, y poderosos documentales. La programación de los Encuentros de Cine por Palestina en México se divide en seis bloques principales y un enfoque en una familia refugiada:

I – PALESTINA ANIMADA: Un programa de cortometrajes (75 min.) que explora la tenacidad del pueblo, utilizando testimonios y cantos para preservar la cultura. Destaca Ayny, sobre niños arriesgándose en la guerra por un instrumento, y Nobody, un surreal viaje en stop-motion de un hombre que sobrevive a un ataque aéreo solo como una cabeza consciente.

Un programa de cortometrajes (75 min.) que explora la tenacidad del pueblo, utilizando testimonios y cantos para preservar la cultura. Destaca Ayny, sobre niños arriesgándose en la guerra por un instrumento, y Nobody, un surreal viaje en stop-motion de un hombre que sobrevive a un ataque aéreo solo como una cabeza consciente. II – EL CUENTO DE LAS TRES GEMAS: La ficción Hikayatul jawahiri thalath (1995, 112 min.) narra la historia de un niño refugiado que se enamora y debe buscar joyas perdidas en Latinoamérica.

La ficción Hikayatul jawahiri thalath (1995, 112 min.) narra la historia de un niño refugiado que se enamora y debe buscar joyas perdidas en Latinoamérica. III – LOS RECOLECTORES: El documental Foragers (2022, 65 min.) explora con humor los conflictos entre la Autoridad Israelí de Protección de la Naturaleza y los recolectores palestinos. Será precedido por los cortometrajes Canada Park y Mariam.

El documental Foragers (2022, 65 min.) explora con humor los conflictos entre la Autoridad Israelí de Protección de la Naturaleza y los recolectores palestinos. Será precedido por los cortometrajes Canada Park y Mariam. IV y V – RESISTENCIA Y MEMORIA: Se proyectarán CUENTA TU HISTORIA, PEQUEÑA AVE (1993-2007, 92 min.), con relatos de siete mujeres militantes, y IMAGINACIÓN RADICAL PALESTINA (74 min.), un programa de cortometrajes sobre las memorias y la supervivencia de los refugiados, incluyendo la poderosa Your father was born 100 years old, and so was the Nakba, sobre el regreso virtual a Haifa vía Google Streetview.

Se proyectarán CUENTA TU HISTORIA, PEQUEÑA AVE (1993-2007, 92 min.), con relatos de siete mujeres militantes, y IMAGINACIÓN RADICAL PALESTINA (74 min.), un programa de cortometrajes sobre las memorias y la supervivencia de los refugiados, incluyendo la poderosa Your father was born 100 years old, and so was the Nakba, sobre el regreso virtual a Haifa vía Google Streetview. VI – A FIDAI FILM: Este largometraje de 2024 (81 min.) reconstruye la memoria visual palestina a partir de archivos saqueados por el ejército israelí en 1982.

Este largometraje de 2024 (81 min.) reconstruye la memoria visual palestina a partir de archivos saqueados por el ejército israelí en 1982. VII – LA FAMILIA ABED: Este bloque presenta las producciones mexicanas El sueño de Kamal (2024, 26 min.) y Cumplir el sueño (2025, 10 min.), que documentan la lucha de Shadi Abed por reunir a su familia de Gaza en México.

El impacto y la extensión de la programación confirman que los Encuentros de Cine por Palestina en México se establecen como un evento cultural y político de primer orden en la agenda de la CDMX.