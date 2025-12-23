¿Cómo ver Jujutsu Kaisen 3 en 2026? Dónde se emitirá y qué necesitas para disfrutarla sin interrupciones

Hay series que dejan huella desde su primer capítulo, y Jujutsu Kaisen es una de ellas.

Desde que se confirmó que su temporada 3 llegará en 2026, miles de fans están pendientes de cualquier detalle nuevo: qué arco cubrirá, cómo seguirá la historia después de Shibuya y qué pueden esperar del estudio MAPPA, responsable de su increíble animación.

Si eres de los que no quieren perderse ni un cuadro, ¡sigue leyendo para descubrir todo lo que tienes que saber!

Qué historia seguirá Jujutsu Kaisen en 2026

La tercera temporada se centrará en el arco The Culling Game, considerado uno de los más brutales y complejos del manga de Gege Akutami, el cual abarca los capítulos 159 al 221.

Tras el Incidente de Shibuya, el mundo de los hechiceros experimenta un caos total. Yuji Itadori debe enfrentarse a una gran prueba, mientras Yuta Okkotsu (visto por primera vez en Jujutsu Kaisen 0) regresa con una misión emocional que generará fuertes choques entre ellos.

Los lectores del manga ya saben que esta parte está llena de momentos intensos, decisiones difíciles y escenas que los fans del anime esperan ver con la calidad visual a la que MAPPA ya los acostumbró.

¿Cuándo y dónde ver la temporada 3 de Jujutsu Kaisen?

La fecha ya está confirmada: Jujutsu Kaisen 3 estrenará su primera parte el 8 de enero de 2026.

La misma será emitida por Crunchyroll, plataforma que mantiene los derechos de simulcast para muchos territorios. Antes de eso, habrá un adelanto en el cine: la película recopilatoria Jujutsu Kaisen: Execution incluirá los dos primeros episodios de esta nueva etapa.

La importancia de un buen servicio de Internet

Para disfrutar cada escena de Jujutsu Kaisen 3 como fue pensada, con todos sus detalles visuales y dramáticos, además de acceso a Crunchyroll necesitarás un servicio de internet de calidad. Crunchyroll suele ofrecer video en alta definición, para la que es recomendable contar con una conexión estable de al menos 20 megas.

Una red lenta o con cortes puede forzar al reproductor a bajar la resolución, lo que arruina las escenas de acción y los momentos emocionales más intensos. Tener una conexión confiable te garantizará que cada capítulo se vea exactamente como lo ha imaginado el equipo de producción.

Prepararte para el regreso del anime

Cada vez falta menos para el estreno de Jujutsu Kaisen, y los fans ya están analizando teorías, revisando arcos anteriores y comentando qué esperan ver en esta nueva etapa de la historia.