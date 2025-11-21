Festival de Cine de Barrio: cartelera y actividades gratuitas

El Festival de Cine de Barrio Azcapotzalco 2025 (FECIBA) enciende sus pantallas para su séptima edición, reafirmando su compromiso con el cine que nace «desde abajo y para todxs».

El festival, que se desarrollará de manera presencial del 20 al 23 de noviembre en múltiples espacios públicos y recintos de la alcaldía Azcapotzalco, ha revelado una programación oficial que prioriza las voces y luchas que escapan a las narrativas hegemónicas de la gran industria.

Este año, la respuesta a la categoría de competencia «Somos Barrio» fue masiva, con más de 300 películas recibidas. Un total de 39 cortometrajes y 8 largometrajes conforman la selección oficial, de los cuales un notable 30% son proyectos realizados por mujeres y otro 30% se enfoca en historias hechas en o sobre el territorio de Azcapotzalco.

Homenaje a José José: la emoción del festival de Cine de Barrio Azcapotzalco 2025

Uno de los puntos culminantes de esta edición será el homenaje al Príncipe de la Canción, José José, orgullo de Clavería y oriundo de Azcapotzalco. El Festival de Cine de Barrio Azcapotzalco 2025 cerrará esta celebración en el Parque de la China, con la proyección de Gavilán o Paloma, la película que retrata su vida.

El evento contará con la presencia de la invitada de honor Anel Noreña, musa y compañera del artista. La velada se sellará con imitadores y un karaoke colectivo al aire libre para cantar a todo pulmón.

El festival también incluye un Nocturno de Terror especial, con el estreno de Culpa, de Sajak, y el ciclo «Noches de terror Vol. 3″ del colectivo Muerte al Buen Cine de Ciudad Nezahualcoyotl, proyectándose en el Foro Creador.

De la historia ancestral a la identidad actual: ejes temáticos del FECIBA

El cartel oficial del Festival de Cine de Barrio Azcapotzalco 2025 refleja esta fusión de identidad. La imagen central es la hormiga de Azcapotzalco, junto a la máscara mesoamericana que evoca a las raíces Tepanecas y al Rey Tezozomoc, yuxtapuestos con la fachada industrial y las «sombras industriales del norte de la Ciudad de México». Un «coche monstruo» encarna la creatividad y el humor de las nuevas tradiciones chintololas.

Las películas inaugurales del Festival de Cine de Barrio Azcapotzalco 2025 serán “A estos ciclos” (Dir. Jesús Yañez) y “Chicharras” (Dir. Luna Marán). El festival cerrará en el Foro Azcapotzalco con la proyección de Sex Panchitos de Gustavo Gamou, cerrando con un concierto interpretado por los protagonistas de la película.

La programación de cortometrajes se agrupa en siete categorías temáticas, desde «El Plan B» (sobre colectividades) hasta «De aquí pa’ llá, rutas sin retache» (historias de directoras que enfrentan la violencia de género).

Compromiso Comunitario y el Legado del Festival de Cine de Barrio Azcapotzalco 2025

Esta edición cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll y aliados como Canal 14, reafirmando el compromiso con el cine comunitario y la memoria barrial.

La inauguración incluirá la presentación de la revista «Al tiro» y una rodada ciclista del Caballito de Reforma a la Iglesia de San Juan Tlihuaca, organizada con Chayitos Bikers. El apoyo de agrupaciones como Colectivo Cine a Pie y Chachachá de artistas plásticos subraya el carácter participativo del Festival de Cine de Barrio Azcapotzalco 2025.