La colaboración entre Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran, nacida en las aulas de diseño de moda en Montreal, Canadá, dio vida a MATIÈRES FÉCALES, un proyecto que desde su inicio se propuso dinamitar las convenciones de la industria.

Lejos de crear moda funcional o estéticamente complaciente, el dúo abrazó un estilo que la crítica ha denominado «Grotesco Futurista«, utilizando la provocación como principal herramienta.

El trabajo de Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran se centra en presentar el cuerpo humano como un lienzo maleable y distorsionado, forzando a la audiencia a cuestionar los límites de lo bello, lo aceptable y lo consumible.

La presencia de Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran se consolidó rápidamente al ofrecer una estética que no tiene cabida en las pasarelas tradicionales, sino en las galerías de arte conceptual y las plataformas digitales.

El concepto anti-belleza de Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran

La principal tesis estética de Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran es la celebración de lo abyecto y lo marginado. Su trabajo es una crítica directa y feroz a los estándares de belleza artificial impuestos por la industria y las redes sociales. Al diseñar prendas y prótesis que hacen que sus modelos parezcan mutaciones biológicas o criaturas alienígenas, el dúo rechaza intencionalmente la estética hegemónica y el minimalismo.

El nombre mismo de su colectivo, MATIÈRES FÉCALES, es una provocación que busca el shock como vehículo para el mensaje: si el cuerpo es inherentemente grotesco, ¿por qué insistir en una belleza plástica y estéril? Esta aproximación filosófica define el impacto de Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran en el diseño de vanguardia.

Alteración corporal y la arquitectura personal

El método de trabajo de Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran se distingue por la creación de elaboradas extensiones corporales protésicas. No diseñan ropa que se limite a vestir el cuerpo; diseñan «pieles» y estructuras que reconfiguran la forma humana.

Sus creaciones incluyen cabezas alargadas de forma imposible, torsos distorsionados, dedos con una longitud extraña y rostros que desafían la anatomía. Esta fascinación por la mutación tiene una clara influencia del body horror de cineastas como David Cronenberg. Hannah Rose Dalton se ha convertido en el principal rostro de la marca, apareciendo en sus creaciones protésicas, actuando como una portavoz visual de la filosofía del colectivo.

El impacto digital y el legado cultural de Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran

Sus obras han encontrado su escenario perfecto en la esfera digital, donde se han convertido en un fenómeno viral constante. Sus looks son, en esencia, arte conceptual diseñado para el consumo en redes sociales como Instagram y TikTok, generando debate y redefiniendo el concepto de «tendencia» más allá de la funcionalidad.

Su trabajo ha sido objeto de estudio por críticos de arte y moda que ven en su enfoque una crítica necesaria a la superficialidad del consumo digital. La constante presión por la «perfección» en línea encuentra una resistencia artística y transgresora en las mutaciones diseñadas por el controvertido duo.

El legado de este duo es la validación de lo abyecto y lo feo como formas de expresión legítimas y poderosas. Su moda no busca embellecer, sino confrontar, asegurando que su influencia perdurará en el diseño de vanguardia y el arte performático.

Al forzar la conversación sobre qué es la belleza y qué cuerpos merecen visibilidad, la pareja ha cimentado su posición como figuras clave en la deconstrucción de los estándares estéticos contemporáneos.