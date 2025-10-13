Eurojazz 2026: Cuándo darán inicio sus actividades gratuitas

El Festival EuroJazz no es solo un evento; es un fenómeno cultural que, a lo largo de casi tres décadas, ha tejido una sólida tradición en el corazón de la Ciudad de México. Año con año, las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (CENART) se transforman en un vibrante epicentro de la vanguardia sonora, consolidando este encuentro como uno de los más esperados y trascendentes de la agenda cultural.

Su fórmula es inigualable: calidad artística de talla internacional, presentada con acceso totalmente libre. Esta constancia ha forjado una audiencia fiel y multigeneracional, cimentando puentes culturales entre México y el continente europeo a través del lenguaje universal de la improvisación. La expectativa ya se siente en el ambiente, y aunque la próxima edición está a la vuelta de la esquina, ya miramos con emoción hacia el Festival Eurojazz 2026.

Desde sus inicios, este festival ha sido un faro para la difusión del jazz en México, presentando a figuras emergentes y consagradas de países clave en la escena europea. Este compromiso con la cultura y la accesibilidad ha cimentado su prestigio, haciendo del fin de semana de noviembre una cita ineludible para miles de melómanos. El Festival Eurojazz se ha convertido en un termómetro cultural y social, demostrando que la música de alta calidad puede ser un derecho y un punto de encuentro masivo en la capital. La vibración de los saxofones y contrabajos se instalará una vez más en la CDMX con la promesa de otra edición memorable.

Cuándo es el EuroJazz: Una cita imperdible con la música

El próximo Festival Eurojazz , en su esperada edición número 28, mantendrá el formato que lo ha consagrado como un evento de gran convocatoria y excelencia, con la entrada libre y abierta a todo público. Si bien la edición inmediata está por ocurrir, la planeación y la expectativa por un evento de esta magnitud siempre nos lleva a considerar el futuro.

Fechas: El festival se llevará a cabo durante tres fines de semana consecutivos, del 9 al 23 de noviembre (solo sábados y domingos).

Acceso: La entrada es libre y está abierto a todo el público, sin necesidad de boleto.

El CENART se vestirá de gala para recibir a miles de personas que buscan disfrutar del jazz en un ambiente familiar y festivo. Este evento gratuito subraya el compromiso de las instituciones culturales para acercar las artes a la ciudadanía. La edición actual es la prioridad, pero el éxito de cada año solo incrementa la emoción por la que vendrá después, reafirmando la tradición que continuará al menos hasta el Festival Eurojazz 2026.