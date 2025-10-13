Halloween sobre ruedas en CDMX con vinilos y temática goth

El underground de la Ciudad de México está listo para una inyección de adrenalina y oscuridad. «Wheels On Darkness» no es solo una fiesta, es el proyecto que finalmente une dos subculturas vibrantes que parecían destinadas a encontrarse: la estética Goth y la velocidad del Roller Skating. Detrás de este concepto innovador están Dafne y Nayeli, dos amigas decididas a romper moldes y crear un nuevo espacio de expresión.

Dafne lo explica con claridad: la idea surgió «de la necesidad de unir la escena Goth con la escena Roller«. Ambas notaron un vacío en la oferta cultural de la capital y decidieron llenarlo con algo más profundo que un simple encuentro. Su misión va más allá de la convivencia; buscan «motivar a la gente a hacer diferentes actividades, y fusionar la música alternativa y el patinaje« en un ambiente seguro y completamente inmersivo.

El sonido del vinilo: Del goth al high energy

En el corazón de la experiencia «Wheels On Darkness» reside la música, la columna vertebral de cualquier escena underground. Aquí no hay lugar para listas de reproducción digitales; el evento apuesta por una pureza sonora, con todo el setlist ejecutado en formato 100% vinil.

Los patinadores y asistentes se deslizarán sobre la pista envueltos en la atmósfera melancólica y bailable de géneros clave como Goth, Post-Punk y Death Rock. Además, harán un guiño a la pista con la energía vibrante del 80’s High Energy, asegurando que nadie se quede quieto. Esta selección curada promete una banda sonora potente y auténtica para una noche fuera de lo común.

«Wheels On Darkness» se ha propuesto ser un punto de encuentro inclusivo. Si bien la comunidad roller experimentada está invitada a lucir sus mejores trucos, el evento está totalmente abierto a quienes solo quieran sentir el vibe o incluso a los que apenas están aprendiendo a patinar.

Para garantizar que nadie se quede fuera de la diversión, la fiesta contará con maestros disponibles para apoyar a las personas que aún estén en la curva de aprendizaje. Además de la música y el patinaje, la noche estará llena de acción con una exhibición de Roller Dance y un esperado concurso de disfraces, invitando a la comunidad a llevar su mejor look darks.

Dafne aclara que «Pueden ir con o sin patines» ya que habrá renta de equipo para que nadie se pierda la experiencia, y subraya que el lugar es un «espacio seguro» para todos.

Detalles prácticos y planes darks a futuro

Para que la inmersión sea completa, la experiencia también cubre la parte gastronómica. El evento contará con una barra de bebidas diversa y la presencia de Diavolos Pizza, quienes ofrecerán desde pizzas y pastas hasta empanadas y papas para recargar energías.

Mientras la dupla trabaja en los últimos detalles—incluyendo un reglamento que se publicará tres días antes de la cita en sus redes sociales—, ya tienen la vista puesta en el futuro. Ante el entusiasmo generado, Dafne adelanta que, «Si todo sale bien, estaremos haciendo una Posada Darks«, consolidando a «Wheels On Darkness» como una cita recurrente en el calendario underground de la ciudad.