Como en 2017: Extranjeros detenidos por graffitear vagones del metro en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó la detención de dos hombres de nacionalidad extranjera tras ser sorprendidos vandalizando un tren del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Los hechos ocurrieron en la zona de vías y maniobras de la estación Tacubaya (Líneas 1, 7 y 9).

Durante la revisión preventiva tras su captura, los oficiales no solo aseguraron materiales para realizar pintas, sino que también hallaron bolsas que contenían una hierba verde con las características propias de la marihuana, lo que suma el posible delito contra la salud a la investigación.

Identidad de los detenidos y material asegurado

Los presuntos responsables fueron identificados como Ethan Jeremiah Singer, de 25 años y origen estadounidense, y Leo Solune Bonny, de 29 años, de nacionalidad francesa. Además de la presunta droga, a los implicados se les decomisaron diversas latas de pintura en aerosol y mochilas con equipo para grafiti.

El reporte de que extranjeros grafitean convoy del Metro portando sustancias ilícitas ha escalado la gravedad del caso, poniendo en duda no solo la seguridad perimetral de las instalaciones, sino las intenciones de quienes acceden de forma ilegal a las áreas restringidas del transporte público.

Este evento refuerza la tendencia de grupos externos que utilizan el Metro como lienzo. El hecho de que extranjeros grafitean convoy del Metro cuenta con antecedentes directos, como el ocurrido en mayo de 2017, cuando dos alemanes y dos suecos fueron detenidos tras vandalizar un vagón en la interestación Doctores-Obrera de la Línea 8.

Al igual que en aquella ocasión, el incidente en Tacubaya apunta a la existencia de individuos que viajan a la capital con el propósito específico de intervenir el equipo ferroviario, aunque en esta ocasión el componente de la posesión de estupefacientes añade un agravante a la detención.

Situación jurídica y daños al patrimonio

Singer y Bonny fueron trasladados a la Fiscalía de Investigación Territorial correspondiente para determinar su responsabilidad por daño a la propiedad y posibles delitos contra la salud. Simultáneamente, se dio aviso al Instituto Nacional de Migración (INM) para los trámites legales conducentes.

Por su parte, el área jurídica del Metro presentó la denuncia por los daños materiales al tren, el cual deberá ser retirado de circulación para su limpieza. Los casos donde extranjeros grafitean convoy del Metro representan un desafío constante para la vigilancia del STC y un costo económico directo para el mantenimiento del sistema.