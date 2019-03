DESCARGA GRATIS EN PDF 140 LIBROS ESCRITOS POR MUJERES

Siempre es bueno echarse un clavado entre los libros de la literatura clásica escrita por mujeres y que mejor si se puede hacer de forma gratuita. Desde clásicos escritos cumbre de la literatura japonesa, hasta obras contemporáneas como las de Beauvoir, Woolf, Mistral, Lispector y más.

En la lista hallarás libros de poesía, narrativa, cartas y ensayos, ordenados por géneros y fecha de publicación. Encontrarás el país también de las escritoras por si te interesa la literatura de alguna región en especial. Falta mucho más por ingresar, algunos nombres quedaron fuera solo porque no se encontró —por ahora— libros suyos en internet.

Todos estos libros se han recopilado gracias a plataformas que proveen estos enlaces como Lectulandia, Memoria Chilena, Poetry will be made by all, Biblioteca Virtual Universal, Literatura peruana en PDF, entre muchas otras, a quienes agradecemos su enorme trabajo.

Para obtener los libros en PC solo basta ingresar al enlace del título del libro, se abrirá una nueva pestaña con el libro en PDF disponible para leerlo online, pudiendo guardarlo en tu PC. En el caso de celulares se descargará inmediatamente al dar clic en el título.

Para evitar la pérdida del contenido en páginas caídas, y mejorar la seguridad en la descarga, los enlaces están almacenados en un Google Drive, garantizando la seguridad y permanencia de los enlaces.

Narrativa y ensayo

Poesía y teatro

En este breve repaso por la literatura escrita por mujeres, faltan muchos libros de autoras representativas de hispanoamérica como Victoria Ocampo [Argentina], Adela Zamudio [Bolivia], Dulce María Loynaz [Cuba], Flora Tristán [Perú/Francia], Elisa Hall de Asturias [Guatemala], Carmen Ollé [Perú], Julia de Burgos [Puerto Rico], Armonía Somers [Uruguay] y en otras lenguas autoras importantes como Anne Sexton [EE.UU], Nelly Sachs [Alemania], Elsa Morante [Italia], y mucha literatura asiática, africana y europea.

