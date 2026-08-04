Lista de museos que permiten descargar arte gratuito

Publicado originalmente el 18 de marzo de 2019. Actualizado el 4 de agosto de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Varios museos han digitalizado sus colecciones y permiten descargar imágenes de pinturas, fotografías, grabados, esculturas y objetos históricos. Algunas pueden utilizarse únicamente con fines personales, mientras que otras se publican mediante programas de acceso abierto que permiten copiarlas, modificarlas e incorporarlas a proyectos comerciales.

La diferencia es importante: descargar una imagen gratuitamente no significa que esté libre de restricciones. Antes de imprimirla, publicarla, editarla o utilizarla en un producto, revisa si su ficha indica dominio público, Open Access, CC0 o condiciones específicas del museo.

Esta lista reúne instituciones con políticas diferentes. The Met, el Art Institute of Chicago, Getty, la National Gallery of Art, Smithsonian y Cleveland ofrecen colecciones abiertas bajo CC0. El Museo del Prado permite descargar determinados archivos para uso propio, pero eso no equivale a una autorización general para reutilizarlos comercialmente.

Dominio público, Open Access y CC0: qué significa cada término

Dominio público describe una obra que ya no está protegida por derechos patrimoniales o que nunca estuvo sujeta a ellos. Esto se refiere a la situación jurídica de la obra original.

Open Access es una política mediante la cual una institución facilita imágenes, datos y otros recursos para su consulta, descarga o reutilización. Sus condiciones cambian entre museos.

CC0 es una herramienta jurídica que algunas instituciones utilizan para renunciar, en la medida permitida, a los derechos de copyright que puedan ejercer sobre una reproducción digital o sus datos. Esto permite copiar, modificar y distribuir el archivo sin pedir autorización por esos derechos.

CC0 no siempre resuelve todos los posibles permisos. Todavía pueden existir condiciones relacionadas con marcas registradas, privacidad, personas representadas, patrimonio cultural, derechos morales o legislación local. Tampoco permite utilizar el nombre o el logotipo de un museo para sugerir que respalda un proyecto.

Cómo comprobar si una imagen puede reutilizarse

Antes de descargar una obra:

Entra al catálogo oficial del museo. Busca por artista, título o palabra clave. Abre la ficha individual. Localiza apartados como Rights, Copyright, Open Access, Public Domain o CC0. Comprueba si existe una opción de descarga. Elige la resolución más alta disponible. Guarda también el nombre del artista, título, fecha, museo y enlace. Revisa nuevamente la licencia antes de publicar, modificar o vender algo.

La antigüedad de una pintura no basta para deducir las condiciones de su archivo digital. La ficha del museo debe ser la referencia principal.

RiRijksmuseum de Ámsterdam

El Rijksmuseum permite descargar gratuitamente imágenes de la mayoría —aunque no de todas— las obras disponibles en su colección digital.

Los archivos gratuitos suelen ser JPEG con una resolución media cercana a 4,500 por 4,500 píxeles. La institución también ofrece un servicio para solicitar archivos TIFF de mayor resolución destinados a trabajos profesionales.

En fichas como la de La lechera, de Johannes Vermeer, aparece el botón Download image y la indicación Public domain.

Cómo descargar una obra del Rijksmuseum

Entra a la colección del Rijksmuseum. Busca por artista, título, periodo u objeto. Abre la ficha individual. Comprueba que aparezca la marca de dominio público. Selecciona Download image. Conserva los datos de procedencia.

Cantidad: la mayoría de las obras digitalizadas, no la colección completa.

Uso personal: permitido cuando la ficha ofrece la descarga.

Uso comercial: depende de los derechos y condiciones de la ficha.

Cuenta: no debe presentarse como requisito general para descargar todas las imágenes.

Formato: normalmente JPEG; TIFF de alta resolución mediante solicitud.

Cantidad y política consultadas: julio de 2026.

Museo Nacional del Prado

El Museo Nacional del Prado permite explorar miles de pinturas, esculturas, dibujos, estampas y fotografías desde su colección en línea. Algunas fichas incluyen un botón de descarga, pero la institución no opera un programa CC0 general equivalente al de The Met o Getty.

El aviso legal del museo permite descargar determinados archivos para uso propio, sujeto a las restricciones adicionales que puedan aparecer. Para publicaciones, productos, producciones audiovisuales u otros usos profesionales, el Prado mantiene un banco de imágenes.

Cómo consultar y descargar imágenes del Prado

Entra a la colección del Museo del Prado. Busca por artista o título. Abre la ficha de la obra. Comprueba si aparece la opción Descargar. Revisa el aviso legal y cualquier condición incluida. Consulta el apartado de uso comercial o el banco de imágenes cuando tu proyecto exceda el uso personal.

La presencia del botón Descargar no constituye por sí sola una autorización para modificar, publicar o comercializar el archivo.

Cantidad: catálogo amplio sin una cifra estable utilizada en esta guía.

Uso personal: permitido en archivos seleccionados y sujeto al aviso legal.

Uso comercial: no debe asumirse; puede requerir autorización o gestión mediante el banco de imágenes.

Descarga directa: disponible en determinadas fichas.

Política consultada: julio de 2026.

The Metropolitan Museum of Art

The Metropolitan Museum of Art ofrece más de 492 mil imágenes de obras en dominio público mediante su programa Open Access.

Los archivos disponibles se identifican con el icono OA y se publican bajo CC0. Pueden descargarse, compartirse y reutilizarse sin pedir autorización por los derechos que el museo pueda ejercer sobre esas reproducciones.

No todas las piezas del catálogo forman parte del programa. Las obras sin el icono OA pueden conservar restricciones de copyright, privacidad, propiedad compartida o acuerdos contractuales.

Cómo descargar imágenes de The Met

Entra a la colección de The Met. Busca una obra. Activa el filtro de dominio público cuando esté disponible. Comprueba que aparezca el icono OA. Descarga la imagen de alta resolución. Conserva el crédito y el enlace a la ficha.

Cantidad: más de 492 mil imágenes OA.

Licencia: CC0.

Uso comercial: sí, en archivos identificados como Open Access, sujeto a posibles derechos adicionales.

Cuenta: no se presenta como requisito general.

Descarga directa: sí.

Cantidad consultada: julio de 2026.

Art Institute of Chicago

El Art Institute of Chicago ofrece más de 50 mil imágenes de obras que considera de dominio público. Los archivos abiertos se identifican con la leyenda CC0 Public Domain Designation.

La institución permite reutilizarlos para proyectos personales, educativos y comerciales. Sin embargo, el usuario sigue siendo responsable de identificar permisos de terceros cuando sean necesarios, como explica su política de Open Access.

Cómo descargarlas

Abre la colección del Art Institute of Chicago. Busca la obra. Comprueba que la ficha indique CC0 Public Domain Designation. Selecciona el botón de descarga. Guarda los datos de autor, título, fecha y museo.

Cantidad: más de 50 mil imágenes.

Licencia: CC0.

Uso comercial: sí, en imágenes identificadas como CC0.

Cuenta: no se presenta como requisito general.

Descarga directa: sí.

Cantidad consultada: julio de 2026.

National Gallery of Art de Washington

La National Gallery of Art ofrece más de 60 mil imágenes de acceso abierto. Su política de Open Access permite descargar y utilizar estos archivos gratuitamente para fines comerciales y no comerciales.

Las obras abiertas aparecen con una opción de descarga en su ficha. La institución no cobra cuotas por permisos o acceso a las reproducciones incluidas en su programa.

Cómo encontrarlas

Entra al catálogo de la National Gallery of Art. Utiliza la búsqueda o los filtros. Abre la ficha. Comprueba que tenga descarga abierta. Selecciona el tamaño disponible. Guarda el crédito y la información de derechos.

Cantidad: más de 60 mil imágenes.

Licencia o condición: Open Access y CC0 en los archivos identificados.

Uso comercial: sí.

Cuenta: no se presenta como requisito general.

Descarga directa: sí.

Cantidad consultada: julio de 2026.

Getty Open Content

El programa Open Content de Getty ofrece imágenes de alta resolución de obras de arte y materiales de archivo en dominio público.

En 2024, el Getty Museum anunció cerca de 88 mil imágenes de su colección bajo CC0. El programa ha seguido creciendo y actualmente reúne más de 160 mil imágenes: más de 86 mil correspondientes a obras del Getty Museum y más de 78 mil a materiales del Getty Research Institute.

Getty informa que estos archivos aparecen con el icono CC0 y pueden utilizarse sin cuotas para fines personales, académicos y comerciales.

Cómo descargar imágenes de Getty

Entra al programa Open Content. Elige la búsqueda de arte o de colecciones de investigación. Abre la ficha del recurso. Comprueba que aparezca el icono CC0. Descarga el archivo disponible. Conserva el crédito sugerido y el enlace.

Cantidad: más de 160 mil imágenes de arte y materiales de archivo.

Licencia: CC0 en los archivos identificados.

Uso comercial: sí.

Cuenta: no se presenta como requisito general.

Descarga directa: sí, desde las fichas abiertas.

Cantidad consultada: julio de 2026.

Smithsonian Open Access

Smithsonian Open Access permite descargar, transformar y compartir recursos procedentes de museos, archivos, bibliotecas, centros de investigación y colecciones científicas.

La institución informa en su portal de colecciones que ofrece más de 5.1 millones de imágenes y modelos digitales 2D y 3D para descargar, compartir y reutilizar.

Los archivos abiertos se identifican con CC0. Como la plataforma también contiene recursos con otras condiciones, es necesario aplicar el filtro correspondiente y revisar cada ficha.

Cómo utilizar Smithsonian Open Access

Entra al buscador de colecciones del Smithsonian. Activa el filtro Open Access Media (CC0). Abre la ficha. Comprueba que aparezca el símbolo CC0. Descarga la imagen o el modelo disponible. Guarda la institución, título y enlace.

Cantidad: más de 5.1 millones de elementos digitales 2D y 3D.

Licencia: CC0 en los recursos identificados.

Uso comercial: sí, cuando la ficha tenga CC0.

Cuenta: no se presenta como requisito general.

Descarga directa: sí.

Cantidad consultada: julio de 2026.

Cleveland Museum of Art

El Cleveland Museum of Art permite descargar, compartir, modificar y reutilizar imágenes de alta resolución de obras en dominio público.

Su política Open Access utiliza CC0. La institución también publica datos de su colección mediante una API sin necesidad de clave. Su catálogo permite activar el filtro Open Access para localizar piezas descargables.

La API contiene más de 64 mil registros y archivos de imagen para más de 37 mil obras cuando están disponibles bajo las condiciones abiertas.

Cómo descargar una imagen

Entra a la colección del Cleveland Museum of Art. Activa el filtro Open Access. Abre la ficha individual. Comprueba la indicación CC0. Descarga la imagen. Guarda los datos de procedencia.

Cantidad: más de 37 mil obras con archivos de imagen abiertos en su API.

Licencia: CC0.

Uso comercial: sí.

Cuenta: no se requiere para la API ni para la consulta general.

Descarga directa: sí, en obras abiertas.

Cantidad consultada: julio de 2026.

Paris Musées

Paris Musées reúne colecciones de museos municipales de París. Una parte de sus reproducciones digitales se publica bajo CC0, pero no todas las imágenes del portal tienen las mismas condiciones.

El catálogo general muestra más de 400 mil obras en línea y ofrece una sección de imágenes libres de derechos. Las fichas abiertas incluyen la marca CC0 Paris Musées y un botón de descarga.

Cómo descargar una imagen de Paris Musées

Abre el catálogo de Paris Musées. Entra a la sección Images libres de droit o aplica el filtro equivalente. Abre la ficha de la obra. Comprueba que aparezca CC0 Paris Musées. Selecciona Download. Conserva el nombre del museo municipal y el enlace.

Cantidad: colecciones seleccionadas dentro de más de 400 mil obras en línea.

Licencia: CC0 en las fichas identificadas.

Uso comercial: sí, cuando el archivo aparezca bajo CC0, sujeto a otros derechos aplicables.

Cuenta: no se presenta como requisito para las descargas CC0.

Descarga directa: sí, en las fichas abiertas.

Cantidad y política consultadas: julio de 2026.

¿Google Arts & Culture permite descargar arte?

Google Arts & Culture sirve para explorar colecciones, recorridos virtuales, exposiciones y reproducciones de alta resolución proporcionadas por instituciones culturales.

No debe confundirse con un museo que publica todas sus imágenes bajo una licencia común. La posibilidad de ampliar una obra o recorrer una exposición no significa que el archivo pueda descargarse y reutilizarse.

Utiliza Google Arts & Culture para descubrir obras y localizar a la institución propietaria. Después entra al sitio oficial del museo y comprueba sus condiciones de descarga.

Cómo atribuir una obra descargada

Aunque CC0 no suele imponer una obligación de atribución, conservar el crédito es una buena práctica. También facilita que otras personas comprueben la procedencia y consulten la ficha actualizada.

Puedes utilizar este formato:

Artista, Título de la obra, fecha. Museo. Licencia o condición de derechos. Enlace.

Ejemplo:

Johannes Vermeer, La lechera, hacia 1660. Rijksmuseum. Dominio público. Enlace a la ficha.

No todos los museos exigen el mismo crédito. Revisa las recomendaciones incluidas en cada plataforma.

Cómo imprimir una obra descargada

Para evitar una impresión borrosa:

Descarga la resolución más alta disponible.

Comprueba las dimensiones en píxeles.

No amplíes una miniatura.

Conserva la proporción original.

Revisa si el museo ofrece JPEG, TIFF o un recurso IIIF.

Haz una prueba de color antes de imprimir en gran formato.

Conserva el archivo original sin editar.

Una imagen puede ser legalmente reutilizable y aun así no tener resolución suficiente para una impresión grande.

¿Puedo vender productos con imágenes CC0?

En términos de copyright, los archivos CC0 pueden utilizarse normalmente en proyectos comerciales. Esto puede incluir publicaciones, productos, collages, recursos didácticos, aplicaciones o producciones audiovisuales.

Sin embargo, CC0 no es un permiso universal. Debes revisar:

Marcas y logotipos.

Personas identificables.

Privacidad.

Bienes culturales sujetos a normas especiales.

Derechos de terceros.

Legislación del país donde distribuirás el producto.

Tampoco debes presentar al museo como patrocinador o colaborador sin autorización.

Comparación de museos para descargar arte gratuito

Institución Recursos abiertos Condición Uso comercial Descarga directa Rijksmuseum Mayoría de las obras digitalizadas Revisar dominio público y ficha Según la obra Sí, cuando aparece disponible Museo del Prado Archivos seleccionados Uso sujeto a condiciones No asumir permiso En determinadas fichas The Met Más de 492 mil OA y CC0 Sí, en imágenes OA Sí Art Institute of Chicago Más de 50 mil CC0 Sí Sí National Gallery of Art Más de 60 mil Open Access y CC0 Sí Sí Getty Más de 160 mil CC0/Open Content Sí Sí Smithsonian Más de 5.1 millones CC0 en recursos identificados Sí, cuando tenga CC0 Sí Cleveland Museum of Art Más de 37 mil imágenes abiertas CC0 Sí Sí Paris Musées Colecciones seleccionadas CC0 en fichas abiertas Sí, cuando tenga CC0 Sí

Cantidades y políticas consultadas en julio de 2026. Los catálogos continúan creciendo y cada ficha individual debe considerarse la referencia final.

Descargar arte gratuito no significa tomar cualquier imagen visible en internet. Los programas de acceso abierto son útiles cuando el lector comprueba la licencia, conserva la procedencia y distingue entre una obra de dominio público y una reproducción con condiciones específicas.