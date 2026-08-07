Cholitas luchadoras: la fuerza cultural de Bolivia sobre el ring

En El Alto, una caída sobre la lona no termina cuando el cuerpo toca el cuadrilátero. La pollera continúa el movimiento, el público responde y el personaje convierte el golpe en parte de una historia. Las cholitas luchadoras forman parte de un fenómeno en el que la preparación física, el espectáculo y la identidad cultural coinciden sobre el ring.

A través de la lucha libre profesional, mujeres de pollera han construido un lugar de visibilidad pública dentro de un entorno históricamente masculino. La vestimenta tradicional deja de ser un elemento decorativo. Más bien, acompaña cada movimiento, interviene en la construcción del personaje y conecta el combate con una historia marcada por jerarquías raciales, sociales y de género.

Las cholitas forman parte de la lucha libre boliviana desde los primeros años de la década de 2000. Se han convertido en una de sus expresiones más reconocibles. Con el paso del tiempo, sus funciones han atraído tanto a público local como a visitantes extranjeros. Además, se han incorporado a circuitos turísticos de La Paz y El Alto.

Su presencia en el cuadrilátero no responde a una sola motivación. Para algunas luchadoras significa disputar prejuicios raciales y de género; para otras, también es trabajo, gusto por la lucha, convivencia o una fuente de ingresos. Esa variedad impide reducirlas a un único relato de empoderamiento.

Quiénes son las cholitas luchadoras y cómo surgieron

Las cholitas luchadoras participan en funciones donde se combinan preparación atlética, personajes, rivalidades, interacción con el público y secuencias coordinadas.

La lucha libre profesional no debe confundirse con la lucha olímpica. En esta última, dos deportistas compiten bajo un sistema de puntos y buscan controlar o inmovilizar a su rival. En la lucha profesional, los enfrentamientos se construyen como una narración escénica con desenlaces previamente acordados.

Un estudio de la Universidad York St John sobre la lucha libre profesional explica que su credibilidad depende tanto del trabajo físico y escénico de quienes participan como de la respuesta emocional del público. Ahora bien, que el resultado forme parte de una historia no elimina el riesgo corporal. Tampoco reduce la función a una simulación sin exigencia física.

Las secuencias y caídas se ensayan para coordinar movimientos, disminuir riesgos y proteger a las participantes. Sin embargo, los impactos, saltos y levantamientos siguen ocurriendo sobre cuerpos reales. El entrenamiento exige resistencia, control corporal, práctica de llaves y capacidad para absorber caídas.

La lucha libre de cholitas se popularizó en El Alto durante los primeros años de la década de 2000. En esa época, promotores incorporaron mujeres de pollera a las carteleras profesionales. Lo que comenzó como una manera de renovar las funciones adquirió otras dimensiones. Esto ocurrió cuando las propias luchadoras ganaron reconocimiento y buscaron mayor control sobre sus presentaciones.

Una de las figuras más documentadas es Polonia Ana Choque Silvestre, conocida en el ring como Carmen Rosa. ABC News la identifica como una de las primeras cholitas luchadoras de Bolivia y señala que comenzó a entrenar en 2001. Esto sucedió después de enfrentar comentarios que presentaban la lucha como una actividad reservada para los hombres.

El mismo reportaje menciona al promotor Juan Mamani como responsable de una convocatoria en la que entrenaron hombres y mujeres. Carmen Rosa relató que algunos luchadores rechazaron inicialmente la participación de mujeres con pollera.

Con el tiempo, varias participantes cuestionaron las condiciones bajo las que aparecían en los espectáculos. Un reportaje de The Guardian recogió las denuncias de Carmen Rosa sobre discriminación y desigualdad dentro del circuito.

La escena no pertenece a una sola promotora ni a una generación. Se ha dividido, reorganizado y vuelto a levantar en distintos recintos. En este contexto, han participado luchadoras que llegaron por caminos diferentes y agrupaciones que buscaron organizar sus propias funciones.

Qué significa ser cholita en Bolivia

En Bolivia, las palabras chola y cholita han estado atravesadas por jerarquías raciales y sociales. Con frecuencia se utilizaron para identificar —y también para discriminar— a mujeres indígenas o mestizas que mantenían prendas asociadas con las culturas andinas, especialmente en el entorno aymara de La Paz y El Alto.

Durante décadas, amplios sectores sociales relacionaron a las mujeres de pollera con la pobreza, el servicio doméstico, el comercio informal o la falta de educación. Detrás de esas asociaciones hay una historia de exclusión, pero también generaciones de mujeres que conservaron y transformaron sus formas de vestir mientras ocupaban espacios de los que habían sido apartadas.

No todas las mujeres llamadas cholitas comparten la misma procedencia, experiencia o relación con el término. Su significado cambia según la región, la generación, la posición social y la persona que lo emplea.

En años recientes, muchas mujeres han reapropiado la palabra como una afirmación de identidad y orgullo. Associated Press ha documentado cómo mujeres indígenas bolivianas reivindican la pollera y el término cholita como expresiones de sus raíces y capacidades.

Esta transformación también puede observarse en su presencia en universidades, instituciones públicas, medios, comercios, política y distintas actividades físicas. La figura de la cholita ha ganado visibilidad en el alpinismo, el skate, el futbol, la minería y la lucha libre, aunque cada uno de esos espacios tiene su propia historia.

La pollera dentro y fuera del ring

La pollera es una falda amplia que suele llevarse sobre varias enaguas y forma parte de la vestimenta de numerosas mujeres indígenas y mestizas de las tierras altas bolivianas.

Su historia está vinculada con la imposición colonial de formas de vestir europeas, pero las mujeres andinas la transformaron mediante telas, colores, volúmenes y usos locales. En muchos contextos, se convirtió en una expresión de identidad, posición social y orgullo, como ha documentado Associated Press en su cobertura sobre las mujeres de pollera en Bolivia.

La calidad de las telas, el volumen de las polleras, las mantas, las joyas y la manera de llevar el sombrero pueden comunicar gusto, posición económica, ocasión y pertenencia cultural. Sus significados cambian entre generaciones, regiones y contextos, por lo que no funcionan como un código universal.

Dentro del cuadrilátero, la vestimenta también participa en el espectáculo. Los colores permiten reconocer a las luchadoras; la amplitud de la falda acentúa visualmente los giros y las caídas; el sombrero, las trenzas y la manta ayudan a construir la presencia del personaje.

La pollera no desaparece cuando comienza el combate; se mueve con ellas. Gira en cada caída, acompaña cada llave y se convierte en parte del lenguaje del ring.

Ejecutar movimientos con una falda amplia exige conocer su peso, su volumen y la manera en que se desplaza. La prenda modifica la percepción de una carrera hacia las cuerdas, un salto o una caída, pero no sustituye el dominio corporal necesario para realizarlos.

La pollera, la manta y el sombrero forman parte de una identidad que existe antes del personaje y que también interviene en su construcción escénica. En el ring, la vestimenta no borra a la persona detrás de la luchadora: conecta una historia social con la presencia física y narrativa que proyecta ante el público.

En un contexto donde las mujeres de pollera han sufrido discriminación, entrar al cuadrilátero con esa vestimenta puede adquirir una dimensión pública que cuestiona asociaciones históricas con subordinación o invisibilidad.

La lucha libre como deporte-espectáculo

La lucha libre profesional combina preparación atlética y narración escénica. Los combates se construyen mediante personajes, rivalidades y secuencias coordinadas, pero las caídas, los golpes y el cansancio siguen siendo reales.

El entrenamiento incluye acondicionamiento físico, práctica de movimientos, coordinación, control corporal y aprendizaje de caídas. Las luchadoras también trabajan la entrada al ring, los gestos, las provocaciones y la manera de responder a sus compañeras y al público.

Las cholitas se convierten en sus personajes incluso antes de pisar la lona. Sus entradas, reclamos, celebraciones y rivalidades forman parte de una historia que avanza con cada llave y cada caída.

El público no observa en silencio. Abuchea, celebra, discute con las luchadoras y responde a cada provocación. Esa energía no acompaña la función desde afuera: forma parte de su ritmo.

La división entre personajes favorables y antagonistas, las llaves, los saltos y la interacción constante con las gradas aparecen también en otras tradiciones latinoamericanas y estadounidenses. Sin una investigación histórica específica sobre el repertorio boliviano, no conviene atribuirlo a una mezcla exacta entre la lucha mexicana y la WWE.

Para algunas participantes, cada función adquiere además una dimensión territorial: mujeres de pollera ocupando el centro de un espectáculo dominado durante años por hombres y colocando sus cuerpos frente a un público que espera fuerza, técnica y capacidad para sostener al personaje.

El Alto, turismo y visibilidad

El Alto es indispensable para entender a las cholitas luchadoras. La ciudad creció aceleradamente durante la segunda mitad del siglo XX mediante migraciones internas y desarrolló una identidad urbana con fuerte presencia aymara.

Su relación territorial y económica con La Paz es estrecha, pero El Alto cuenta con formas propias de organización, comercio y cultura popular. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto ha documentado el crecimiento de la ciudad y la proporción de habitantes que se identifican como indígenas.

El Coliseo Multifuncional de la Ceja se convirtió en uno de los recintos más asociados con las funciones de cholitas luchadoras. Allí han compartido cartelera mujeres y hombres con nombres, vestuarios y rivalidades reconocibles.

El Alto no funciona únicamente como escenario. La fuerte presencia aymara, la vida comercial, la organización comunitaria y la cultura popular de la ciudad forman parte del contexto en el que estas luchadoras adquirieron visibilidad.

Con el paso de los años, las funciones comenzaron a atraer también a visitantes extranjeros. Algunas agencias ofrecen transporte desde La Paz, entradas y explicaciones previas sobre el espectáculo.

La importancia económica de este público quedó expuesta durante la pandemia de COVID-19. Reuters documentó cómo la ausencia de turistas afectó a las luchadoras cuando las funciones intentaron reanudarse en 2020.

La presencia turística puede ampliar los ingresos y la visibilidad de algunas funciones, pero también modifica la manera en que el espectáculo se promociona y se explica a públicos extranjeros. El riesgo aparece cuando la historia de las luchadoras se reduce al color de la pollera o a una narrativa simple de empoderamiento.

En ese juego se cruzan la visibilidad cultural y la exotización, el trabajo pagado y la lógica del mercado. La cholita puede convertirse en un ícono de fuerza ante las cámaras y, al mismo tiempo, quedar reducida a una postal cuando se borran los conflictos laborales, las diferencias entre agrupaciones y las motivaciones particulares de quienes suben al ring.

Más que invalidar el fenómeno o celebrarlo sin matices, se trata de observar esa zona intermedia: el punto donde la búsqueda de reconocimiento comparte espacio con la venta de boletos, los flashes de las cámaras y la curiosidad del turismo internacional.

Más allá de la imagen: fuerza, técnica y presencia pública

Quedarse solo con la imagen sería hacer trampa: las polleras en el aire, los sombreros a punto de caer y las trenzas en pleno vuelo atraen la mirada, pero lo que ocurre sobre el cuadrilátero va mucho más allá del golpe fotogénico.

Ahí hay formación física, memoria corporal, ensayo de secuencias, control del personaje y una relación viva con el público. Las luchadoras deben reconocer distancias, tiempos y reacciones mientras mantienen la comunicación con sus compañeras y sostienen la narración del combate.

Cada función construye una historia mediante entradas, provocaciones, rivalidades y victorias o derrotas acordadas dentro de la narración. El público completa la escena con sus gritos, abucheos y celebraciones.

Las cholitas luchadoras forman parte de una visibilidad más amplia de las mujeres de pollera en actividades y profesiones antes relacionadas principalmente con los hombres. Associated Press ha registrado su presencia en el alpinismo, la minería, el deporte y la lucha libre.

El corazón de esta historia sigue en el ring: en las caídas, los gritos, las rivalidades y la disciplina que permiten a cada luchadora construir su lugar frente al público. Ahí, la pollera no funciona como adorno ni como reclamo turístico. Se mueve con el cuerpo, participa del personaje y vuelve visible una presencia que durante mucho tiempo fue empujada hacia los márgenes.