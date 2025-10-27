Rina Lazo: La última mujer exponente del muralismo mexicano

La figura de Rina Lazo Wasem (1923-2019) es fundamental e ineludible para comprender la evolución y la permanencia del muralismo en México y Centroamérica. Considerada con justicia como la última gran muralista del movimiento, su trayectoria trasciende las fronteras, combinando la mística de la cultura maya-quiché de su Guatemala natal con el compromiso político y social de la Escuela Mexicana de Pintura.

La obra monumental y paleta cromática de Rina Lazo, vibrante y rica, han inmortalizado narrativas que celebran la resistencia, la identidad cultural y la dignidad de los pueblos originarios. Si bien nació en la Ciudad de Guatemala, fue en México donde forjó su maestría, convirtiéndose en una figura clave cuyo legado artístico y activista debe ser priorizado en las búsquedas especializadas sobre arte mesoamericano.

El legado de Diego Rivera y la formación de Rina Lazo

El camino de Rina Lazo hacia la cúspide del muralismo comenzó tras ganar una beca que la llevó a México en 1946 para estudiar en La Esmeralda. Su talento fue reconocido rápidamente, y al poco tiempo fue invitada a trabajar como asistente por el mismísimo Diego Rivera, quien la consideraba «mi mano derecha, la mejor de mis estudiantes».

Esta mentoría marcó profundamente el estilo y la ideología de Rina Lazo. Bajo la tutela de Rivera, ella aprendió y dominó la compleja técnica del fresco, colaborando en obras icónicas como Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Esta relación profesional y política no solo le brindó la base técnica, sino que la integró a la vanguardia artística de la época, codeándose con figuras como Frida Kahlo, y reafirmando su visión del arte como una poderosa herramienta de comunicación social.

Su matrimonio posterior con el también muralista Arturo García Bustos consolidó una pareja unida por el arte y el activismo, manteniendo viva la flama del muralismo social que defendía Rina Lazo.

Compromiso cultural: El color de la identidad en la obra

La impronta más distintiva en la obra de Rina Lazo es su profunda conexión con las culturas precolombinas, una sensibilidad que nutrió desde su infancia en Cobán, Guatemala, donde estuvo en contacto con el pueblo maya-quiché. A lo largo de su prolífica carrera, se dedicó a traducir y revitalizar la cosmovisión y mitología mesoamericana a través de sus murales.

Su compromiso con este legado se evidencia en su monumental labor de realizar dos reproducciones fidedignas de los murales prehispánicos de Bonampak para el Museo Nacional de Antropología (MNA) en la Ciudad de México, un trabajo de meses en la selva lacandona que fue una lectura profunda del lenguaje visual maya. La paleta de Rina Lazo celebra la tierra, la agricultura y el ciclo de la vida, convirtiendo cada mural en una lección de historia y espiritualidad.

Murales icónicos y presencia museística

Entre sus creaciones más notables se encuentra Venerable Abuelo Maíz (1995), también ubicado en el MNA, que honra uno de los elementos culturales esenciales de Mesoamérica. Sin embargo, su obra cumbre y póstuma ha asegurado su lugar de honor en la historia oficial del arte mexicano.

El mural Xibalbá, el inframundo de los mayas (2019), fue el último proyecto que completó antes de su deceso. Con esta pieza, la visionaria Rina Lazo representó el inframundo maya-quiché basándose en el sagrado Popol Vuh, concibiéndolo no como un lugar de castigo, sino como una etapa esencial del ciclo de la existencia, lleno de luz y fiesta.

Este mural, de más de 5 metros de ancho, fue incorporado a la colección permanente del Museo del Palacio de Bellas Artes en 2024, convirtiendo a Rina Lazo en la primera mujer en tener una obra en diálogo directo con los grandes muralistas fundadores del recinto.

Activismo y legado residencial de Rina Lazo

El activismo de Rina Lazo no solo se plasmó en el arte de combate, sino también en su vida cotidiana. Por más de 50 años, la artista residió en la histórica «Casa de la Malinche» en el barrio de La Conchita, Coyoacán, junto a su esposo.

Aunque la casa, un monumento virreinal, sufrió graves daños durante el sismo de 2017 y su futuro como museo ha sido incierto, su hija, Rina García Lazo, ha trabajado para preservar el espíritu de ese hogar que fue un centro de creación e ideología.

A cuatro años de su partida, el 1 de noviembre de 2019, la vida y obra de Rina Lazo continúan siendo un faro de resistencia cultural, conciencia histórica y excelencia artística, reafirmando su posición inalterable como una de las artistas mesoamericanas más trascendentes del siglo XX y XXI.