Colectivo Asco: La náusea y el glamour para reclamar el arte chicano

El Colectivo Asco (activo de 1972 a 1987) es reconocido hoy como uno de los grupos de arte conceptual y performance más vanguardistas y cruciales de la historia del arte estadounidense, a pesar de haber operado desde la marginalidad del Este de Los Angeles. Su nombre, que en español significa náusea o repugnancia, fue una provocación intencionada contra una sociedad que los relegaba y un establishment artístico que les negaba la categoría de «artistas».

Los cuatro miembros principales del Colectivo Asco —Harry Gamboa Jr., Glugio “Gronk” Nicandro, Willie F. Herrón III y Patssi Valdez— utilizaron sus cuerpos y la turbulencia sociopolítica de los años setenta y ochenta como lienzo para desafiar las narrativas dominantes.

El impacto del Colectivo Asco se extiende más allá del arte chicano tradicional, forjando un legado que hoy es esencial para entender el performance y la intervención urbana global.

La respuesta radical a la exclusión institucional

La génesis del Colectivo Asco se encuentra en una humillación institucional. Tras ser informado por un curador que «los chicanos están en pandillas, no hacen arte refinado», Harry Gamboa Jr. y sus colegas decidieron responder con tácticas de guerrilla que redefinieron el concepto de arte.

Su acto más emblemático, «Instant Mural» o «Spray Paint LACMA» (1972), consistió en firmar con aerosol la fachada del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, documentando la acción con una fotografía icónica de Patssi Valdez.

Para el Colectivo Asco, si los museos no exhibían su trabajo, ellos convertirían sus propios cuerpos y el entorno urbano en una exposición efímera. Este desafío directo a las instituciones, junto con su rechazo al nacionalismo estricto del muralismo chicano de la época, situó a Asco en una posición de outsider radical, una «élite de lo oscuro» que se negaba a ser definida o confinada.

Estrategias de performance y la serie «No Movies» de Asco

El Colectivo Asco adoptó el performance, la fotonovela y la fotografía como sus principales medios, fusionando la protesta política con una estética glam, teatral y camp inspirada en el cine de serie B y el rock and roll. Su serie más conocida, «No Movies» (No-Películas), era una crítica satírica a la exclusión chicana en Hollywood.

En lugar de hacer películas tradicionales, los miembros del Colectivo Asco posaban en escenarios de East L.A., a menudo con disfraces ingeniosos hechos a mano, para crear fotogramas de «películas» que solo existían en la imaginación y la fotografía.

Obras como Decoy Gang War Victim (1974), donde Gronk se hizo pasar por una víctima de violencia de pandillas, y Stations of the Cross (1971), una procesión de protesta, utilizaron el absurdo y la repugnancia inherente al nombre Asco para manipular la narrativa mediática y forzar al público a confrontar la realidad de la comunidad chicana.

Lo consagración del Colectivo Asco

A pesar de su inmensa producción y su influencia underground de 1972 a 1987, el trabajo del Colectivo Asco permaneció subestimado en los grandes círculos de arte estadounidenses durante décadas. Este silencio institucional se rompió con la exposición retrospectiva Asco: Elite of the Obscure, A Retrospective, 1972–1987, organizada por el LACMA y el Williams College Museum of Art, la cual itineró por varios países, incluyendo el MUAC en México.

Esta retrospectiva, que reunió la amplia gama de medios utilizados por el Colectivo Asco (desde el arte correo hasta la fotografía conceptual), finalmente les otorgó el reconocimiento académico y museístico que merecían, reposicionando al grupo en el canon del arte contemporáneo global.

Además, el reciente documental ASCO: Without Permission (2025) ha reactivado su historia para las nuevas generaciones, demostrando que la audacia y el enfoque multidisciplinario de Asco siguen siendo una fuente de inspiración vital y confrontativa.