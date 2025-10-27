El fin de una era: John Cena se despide del ring, ¿quién será su último rival?

El 13 de diciembre de 2025 quedará grabado en la historia de la WWE. En el Saturday Night Main Event de Washington, John Cena peleará por última vez.

El símbolo de toda una generación, el rostro del wrestling moderno, se despide para siempre del cuadrilátero.

“Voy al gimnasio y me doy cuenta: mi cuerpo ya no responde igual, mis reflejos no son los mismos. Es momento de cerrar este capítulo”, confesó el líder de la Cenation en el podcast Stephanie’s Places.

Pero Cena no piensa irse en silencio: quiere cerrar su carrera con una explosión épica. Su gira de despedida ya es considerada el evento estelar de 2025.

El legado de una leyenda

Desde su debut en 2002, John Cena pasó de ser el Doctor of Thuganomics a una superestrella global.

Récord de 17 campeonatos, rivalidades legendarias, finales de WrestleMania, promos inolvidables… y fuera del ring, un ícono del cine, la caridad y la inspiración.

“Ojalá pudiera tener 18 otra vez. Pero es momento de dejar paso a los nuevos héroes”, dijo Cena en la entrevista.

Una nueva era: WWE y AAA

Junto con el anuncio de su retiro llegó otra bomba: la WWE compró la promotora mexicana AAA.

¡La lucha mexicana conquista el mundo!

¿Quién será el último rival de Cena?

El universo WWE arde con teorías sobre quién cerrará el capítulo final de John Cena:

Gunther, dueño del récord del Título Intercontinental (666 días). Su estilo europeo brutal sería un choque explosivo frente al clasicismo de Cena.

Dwayne “The Rock” Johnson, su archirrival en dos WrestleManias. Un tercer combate sería el cierre perfecto de una saga mítica.

Brock Lesnar, la bestia que siempre regresa cuando menos se espera.

Chris Jericho, libre de AEW, con una historia de amistad y rivalidad que podría tener su clímax en el adiós de Cena.

El favorito de 1xBet: Dominik Mysterio

El gran candidato es el hijo del legendario Rey Mysterio.

A sus 28 años, Dom ya ostenta los títulos de Campeón Intercontinental y Campeón de AAA, y pasó de ser “el hijo obediente” a un villano carismático, heredando el estilo y los movimientos de Eddie Guerrero.

Juventud contra experiencia, herencia contra legado, todo apunta a que ese será el último gran combate de John Cena.

