Pedro Reyes: las obras más impactantes del escultor mexicano

Pedro Reyes, originario de la Ciudad de México, trasciende los límites de la escultura tradicional, explorando la arquitectura, el video, la performance y el activismo. Su obra se caracteriza por su enfoque en el poder de la organización individual y colectiva para generar cambios a través de la comunicación, la creatividad, la felicidad y el humor. Reyes utiliza el arte como una herramienta de crítica social, abordando temas como la violencia, la desigualdad y el cambio climático. A través de piezas como «Un Espejo de la Realidad», invita a la reflexión sobre los problemas contemporáneos, generando espacios de diálogo y conciencia.

El artista, comenzó su formación en la arquitectura, pero su curiosidad insaciable lo llevó a integrar elementos de la psicología, el activismo y el teatro en su obra. Su visión interdisciplinaria se materializa en proyectos como «Palas por Pistolas« (2008), donde 1,527 armas de fuego donadas fueron transformadas en herramientas para plantar árboles. Reyes, un alquimista de la imagen, logra convertir la violencia en vida, creando un poderoso símbolo de transformación y esperanza.

Pedro Reyes, utiliza el arte como herramienta de crítica sociopolítica, colaboró con las autoridades de Culiacán para fundir armas, denunciando la cultura armamentista contemporánea. Su compromiso con la transformación social se evidencia en proyectos como «Disarm» (2012). En esa pieza 6,700 armas fueron destruidas para crear instrumentos musicales. Reyes, un alquimista de la imagen, logra convertir la violencia en armonía, creando un poderoso símbolo de esperanza y reconciliación.

La trayectoria artística de Pedro Reyes

Sanatorium, 2011

En 2011, inició Sanatorium, una clínica temporal que ofrece tratamientos o sesiones de terapia breves e inesperadas con el fin de curar los males asociados a la vida urbana. Al igual que un sanatorio real, es un entorno en el que los visitantes son recibidos por recepcionistas que programan citas para ellos con el fin de determinar qué tipo de terapia es la adecuada para sus necesidades individuales. Originalmente comisionado por el Museo de Guggenheim en Nueva York, Sanatorium ha recorrido el mundo y se ha presentado en prestigiosas instituciones como Documenta 13, Kassel (2012), Whitechapel Gallery, Londres (2013), The Power Plant, Toronto (2014), the Institute of Contemporary Art (ICA) Miami (2014-2015), y OCA, Sao Paulo (2015) generando un diálogo sobre el bienestar y la comunidad.

Disarm, 2012

«Disarm», un proyecto de Pedro Reyes que debutó en 2012, transforma la violencia en armonía. La instalación convierte 6,700 armas de fuego decomisadas en instrumentos musicales funcionales. Reyes colaboró con músicos y compositores para diseñar estos instrumentos, que luego se utilizaron en presentaciones en vivo para crear instrumentos funcionales y melodías que transmitieran un mensaje de paz.. Este acto simbólico busca generar conciencia sobre la cultura de las armas y promover la paz. «Disarm» ha sido exhibido internacionalmente, generando diálogo y reflexión sobre la violencia y la transformación social.



Foto: Chris Hind

pUN: The People’s United Nations, 2013

En 2013, Pedro Reyes presentó la primera edición de pUN: The People’s United Nations en el Museo Queens de Nueva York. pUN, es definido como un congreso experimental en el que ciudadanos comunes fungen como delegados de cada uno de los países en las Naciones Unidas. A través del cual buscan aplicar técnicas y recursos de la psicología social, el teatro, las artes, y resolución de problemas a la geopolítica.

Doomocracy, 2016

Una obra de teatro inmersivo encaragda por Creative Time en el Brooklyn Army Terminal de Nueva. «Doomocracy» se concibió como una «casa embrujada» única, pero en lugar de los típicos monstruos de Halloween, presenta los «horrores» y ansiedades del mundo real de Estados Unidos. Particularmente en el contexto de las elecciones presidenciales de 2016. Reyes utilizó el formato de la casa embrujada para satirizar y criticar diversos aspectos de la sociedad y la política estadounidense, invitando a los visitantes a confrontar estas problemáticas de una manera visceral.

Amnesia atómica, 2024

Reúne una selección de obras recientes de Reyes, dedicadas al tema del desarme nuclear que comenzó con una comisión por el Bulletin of the Atomic Scientists en 2022. La cual fue seguida de una colaboración con la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Pedro Reyes explora temas sociopolíticos complejos, en este caso, centrándose en la amenaza nuclear y la desinformación. Es una instalación que busca reflexionar sobre nuestro pasado, presente y futuro en relación con las armas atómicas. Pedro Reyes tomó como referente principal «Pesadilla de guerra, sueño de paz. Fantasía realista». Un boceto de Diego Rivera para un mural en 1952.

Bajo la nube, 2025

«Bajo la Nube» (Under the Cloud) de Pedro Reyes es un documental que se estrenó en 2023 y ha sido proyectado en el marco del mes del arte en México en 2025, en colaboración con MUBI. Esta obra profundiza en la historia y los peligros actuales de la energía nuclear y la bomba atómica. El documental no es una obra estática, sino que forma parte del activismo continuo de Pedro Reyes en favor del desarme nuclear universal. Su objetivo es generar una «reacción en cadena» de conciencia y activismo, aglutinando a artistas y públicos para denunciar la carrera armamentista silenciosa y la normalización de la amenaza nuclear.

Tlalli, 2024

Cabe recordar que el escultor fue elegido para realizar la obra ‘Tlalli’. La pieza que reemplazaría el Monumento a Cristóbal Colón a lo largo del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. La escultura propuesta era una gran cabeza de mujer indígena por el artista contemporáneo Pedro Reyes, sin embargo se canceló.