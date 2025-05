Obras y piezas de arte inspiradas en “El jardín de las delicias” de El Bosco

Hieronymus Bosch, mejor conocido como “El Bosco”, fue un pintor neerlandés del siglo XV. Sus obras se caracterizaron por su estilo es único pues integraba simbolismo misterioso en cada pintura. Las escenas que plasmaba tuvieron diversas interpretaciones ya que generalmente eran paisajes surrealistas, híbridos y hasta cierto punto grotescos. Asimismo, las piezas de El Bosco tienen un fuerte componente moral, ya que explora temas como el pecado, la virtud, el bien y el mal. «El jardín de las delicias» es considerada su obra maestra, pues desde hace siglos hasta la actualidad continúa fascinando a generaciones de artistas e historiadores.

El jardín de las delicias, (1503–1515)

Se trata de un tríptico realmente enigmático y es una de las obras más importantes de la historia del arte. En la cual, El Bosco representa tres escenas distintas: la creación, el pecado y el infierno. Cada uno de sus paneles nos cuenta una historia diferente, pero todas ellas están relacionadas. Cada panel está lleno de detalles que han sido objeto de innumerables análisis. Algunos interpretan la obra como una alegoría de la vida humana, otros como una representación del pecado y sus consecuencias. “El jardín de las delicias” sigues inspirando a artistas, no solo pintores, ilustradores o escultores, sino que también en el área de la musica, la danza, el cine e incluso de los videojuegos.

La Guerra de las Galaxias (1977)

Aunque no existe una relación directa y documentada entre la película “La Guerra de las Galaxias” de 1977 y el tríptico de El Bosco. Ambas obras comparten algunos elementos visuales y conceptuales que podrían sugerir una cierta influencia. Tanto en «El Jardín de las Delicias» como en «La Guerra de las Galaxias» encontramos paisajes exóticos, llenos de criaturas fantásticas y seres híbridos. Los extraños animales que pueblan los cuadros de El Bosco pueden recordar a las diversas especies alienígenas que habitan la galaxia de Star Wars. Asimismo la “Estrella de la muerte” es una de las figuras evocadas en la obra.

Martha Clarke

La artista conceptual, directora de teatro y coreógrafa Martha Clarke dio vida a la pintura de El Bosco con su producción de “El jardín de las delicias”. Intensa y sensual, la danza representa la narrativa pintada por el artista y los tópicos que aborda como la creación y los peligros de sucumbir a la tentación.

Cradle of Filth – Existence is Futile (2021)

“Existence Is Futile”, es el decimotercer álbum de estudio de la banda inglesa de metal extremo, Cradle of Filth. Se lanzó el 22 de octubre de 2021 a través del sello discográfico Nuclear Blast. La banda eligió una portada bastante interesante, pues utilizaron una pieza del artista Arthur Berzinsh. Quien se inspiró en “El jardín de las delicias” de Hieronymus Bosch y realizó su reinterpretación. En particular en el «Príncipe del Infierno» situado en el panel derecho del «paisaje infernal» del tríptico.

Celtic Frost – Into the pandemonium (1987)

Siguiendo con los álbumes, tenemos a Celtic Frost con su tercer disco de larga duración, “Into the Pandemonium”. La banda suiza de metal extremo tuvo su lanzamiento el 1 de junio de 1987. La imagen de la portada es un detalle del panel derecho (el Infierno) de “El jardín de las delicias”. La idea original de usar esta pintura para la portada de “Into the Pandemonium” fue de Martin Ain. “Determinar cómo se verá el álbum nos ayuda a formular su contenido musical. Hace posible organizar y diseñar nuestro material de acuerdo con nuestros sentimientos e interpretación de las pinturas. Así como la portada representa el contenido musical de nuestros álbumes, el contenido musical refleja el estado de ánimo de la portada”, señalaron los músicos.

Metaphor: Re Fantazio (2024)

Metaphor: ReFantazio es un videojuego de rol de 2024 desarrollado por Studio Zero y lanzado por Atlus en Japón y Sega. La trama se desarrolla en el Reino Unido de Euchronia, un reino de fantasía medieval que refleja el mundo real contemporáneo, tras el asesinato de su antiguo Rey. Es protagonizado por un niño huérfano de la tribu mágica Elda quien tiene como misión conseguir conseguir ayuda y competir por el trono. De acuerdo al productor y director de la saga, Kasturi Hashino, el mundo fantástico y los personajes se inspiró en la famosa obra de El Bosco. Desde “El jardín de las delicias”, hasta “La muerte de un avaro”.

Melancolía” de Lars Von Trier (2011)

“Melancolía” es una película del director danés Lars von Trier. Desde su estreno generó gran debate debido a que toca temas como la depresión, la ansiedad, la fatalidad y la belleza de la destrucción. De igual manera es reconocida por su estética visual impresionante, con tomas lentas, paisajes desolados y una fotografía impecable. Pues está inspirada en diversas pinturas famosas, entre las que destaca una parte de “El jardín de las delicias”. El fragmento que se aprecia pertenece al borde izquierdo del panel central junto al “Paraíso”. Aunque los personajes están viendo el infierno como preparándose para el fin.