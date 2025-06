On Your Mark: mira gratis la joya cyberpunk que pertenece a Studio Ghibli

Puede ser que haya quien se diga aficionado del trabajo de Studio Ghibli y conocedor de todo su trabajo. Sin embargo, existe un videoclip de siete minutos dirigido por Hayao Miyazaki en 1995 que destaca entre toda la filmografía del estudio. Se trata de la única incursión de Miyazaki en el género cyberpunk y el único video oficial producido por la casa de animación japonesa. «On Your Mark» es un experimento visual potente, del cual, vale mucho a pena conocer su historia.

Dentro del universo animado de Studio Ghibli, existe esta pieza revolucionaria que contiene algunas de las imágenes más impactantes de la animación japonesa de los años 90. «On Your Mark» es una pieza poco convencional que ofrece una perspectiva diferente del universo creativo que pertenece a la casa de animación. Se trata de una pieza oculta en un periodo de relativa pausa creativa de Hayao Miyazaki tras el estreno de Porco Rosso en 1992.

Sin ningún largometraje en producción inmediata, Hayao Miyazaki aceptó el encargo con total libertad creativa, sin dejarse guiar por la letra de la canción. El dúo musical japonés Chage y Aska fueron quienes realizaron el encargo de «On Your Mark» en 1994 y para 1995, la colaboración dio frutos. Este trabajo fue presentado en cines, acompañando, en formato de corto, el estreno de la película de Studio Ghibli «Whisper of the Heart«.

On Your Mark: el cyberpunk de Studio Ghibli

Durante la producción de «On Your Mark«, Miyazaki exploró nuevas fronteras al integrar animación por computadora (CGI) con las técnicas tradicionales de animación celular dibujada a mano. Dado que Studio Ghibli no contaba con un departamento de CGI propio en ese momento, este trabajo fue encargado a CG Production Company Links, bajo la supervisión de Hideki Nakano. Las valiosas lecciones aprendidas de esta experimentación tecnológica fueron posteriormente aplicadas en la creación de la aclamada película «La Princesa Mononoke».

El equipo creativo de «On Your Mark» estuvo compuesto por talentos destacados: Masashi Andō fue el director de animación, mientras que Michiyo Yasuda, colaboradora frecuente de Miyazaki, se encargó de la selección de la paleta de colores. Los impresionantes fondos fueron obra de Kazuo Oga, y Yōji Takeshige hizo su debut como director de arte. Cabe destacar que el videoclip no contiene diálogos y que los dos personajes principales, los policías, fueron diseñados inspirándose libremente en el dúo musical Chage y Asuka.

Esta obra visual explora temas de crítica social y presenta una sorprendente estructura narrativa no lineal, marcando una notable desviación de los trabajos más conocidos del estudio. Actualmente, «On Your Mark» mantiene su estatus como una pieza cinematográfica de acceso limitado. Su escasa disponibilidad fuera del ámbito digital se debe principalmente a complicaciones con los derechos musicales y a la ausencia de una distribución oficial internacional.

A diferencia de otras producciones de Studio Ghibli, este cortometraje no suele formar parte de las recopilaciones modernas ni ha sido incorporado a las plataformas de streaming. Incluso dentro del propio estudio, su clasificación es ambigua: ¿se trata de un videoclip musical, un cortometraje experimental, una prueba técnica o una combinación de elementos? Esta indefinición contribuye a su carácter único y enigmático. Puedes verla aquí.