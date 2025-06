9 mujeres que destacaron en la literatura gótica y sus obras más emblemáticas

La literatura gótica, con sus castillos en ruinas, atmósferas opresivas y secretos siniestros, generalmente evoca imágenes de autores masculinos como Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft. Sin embargo, un colectivo de escritoras forjaron su propio legado. Lograron definir el género y lo utilizaron como un espacio para adentrarse en las ansiedades y opresiones que enfrentaban las mujeres en sus respectivas épocas. Pioneras como Ann Radcliffe sentaron las bases del gótico con novelas que, si bien mantenían un tono moralizante, presentaban heroínas ingeniosas enfrentadas a peligros sobrenaturales y humanos. Más tarde, la genialidad de Mary Shelley presentó Frankenstein, una obra maestra que trascendió el terror. Resonando con las complejas realidades de la mujer en la ciencia y la sociedad.

A medida que el género evolucionó, autoras como las hermanas Brontë construyeron sus obras con elementos góticos, explorando la pasión, la locura y la rebeldía femenina en entornos complciados. De Fue así como estas escritoras además de crear historias escalofriantes, subvirtieron las expectativas de género, ofreciendo una visión única del terror que sigue influyendo generaciones en la actualidad. A continuación te compartimos 9 mujeres que destacaron en la literatura gótica.

Ann Radcliffe

Ann Radcliffe fue una de las pioneras y la figura más emblemática de la novela gótica. Perfeccionó el estilo del «terror placentero», basándose en la sugerencia y el suspenso psicológico más que en el horror explícito. Sus novelas influyeron en numerosos escritores posteriores y definieron muchas de las convenciones del género. Entre sus obras más destacadas figuran Los misterios de Udolfo (1794) y El italiano (1797).

Eliza Parsons

Autora prolífica de novelas góticas, aunque a menudo criticada por su estilo, abordó temas relevantes como los matrimonios concertados y la posición de la mujer en la sociedad. Sus obras contribuyeron a popularizar el género, incluso si sus tramas tendían a ser más sensacionalistas. Las más influyentes son: The Castle of Wolfenbach (1793) y The Mysterious Warning (1796).

Louisa Baldwin

Conocida por sus cuentos de fantasmas y terror psicológico, Baldwin fue una exitosa escritora victoriana. Sus historias, a menudo recopiladas, exploran lo sobrenatural y las ansiedades de la época, añadiendo una perspectiva femenina al género. Tales como The Shadow on the Blind and Other Ghost Stories (1895).

Sophia Lee

Su novela The Recess (1785) es considerada una de las primeras novelas góticas históricas. Mezcló elementos del romance gótico con la ficción histórica, una innovación que influyó en el desarrollo posterior del género. En trabajos como: The Two Emilys (1798), para Canterbury Tales; The Life of a Lover (1804) y Ormond; or the Debauchee (1810). También fue una exitosa dramaturga.

Mary Shelley

Autora de Frankenstein; o el moderno Prometeo (1818), una obra cumbre del gótico y la ciencia ficción. Shelley trascendió las convenciones del gótico para explorar temas profundos como la ambición científica, la creación, la responsabilidad y la alienación. Su novela es un hito en la literatura y sigue siendo increíblemente relevante.

Charlotte Drace

Una de las escritoras góticas más controvertidas de su tiempo, Dacre, que publicaba bajo el seudónimo de «Rosa Matilda», se especializó en el «gótico subversivo» o «gótico de terror», caracterizado por villanos seductores, heroínas apasionadas y temas oscuros como el incesto y la venganza. Desafió las convenciones morales y las expectativas de género de la época. Entres sus obras más recomendadas destacan: Zofloya o The Moor (1806) y The Libertine (1807).

Las hermanas Brontë

Si bien no son exclusivamente escritoras góticas, incorporaron elementos góticos significativos en sus novelas, como mansiones aisladas, secretos familiares, pasiones tormentosas, misterio y una atmósfera opresiva. Utilizaron estos elementos para explorar la psicología de sus personajes y las limitaciones sociales impuestas a las mujeres. Libros a destacar de las hermanas: La inquilina de Wildfell Hall (1848), Jane Eyre (1847) y Cumbres borrascosas (1847).

Margaret Oliphant

Escritora escocesa prolífica que, además de novelas de sociedad y crónicas, cultivó notablemente el relato de fantasmas y el gótico. Sus historias a menudo presentan elementos sobrenaturales sutiles que exploran la psicología y las tensiones domésticas y sociales. Su trabajo en el género de «ghost stories» es muy apreciado. Sus obras a revisar son: La puerta abierta (1882), La ventana de la biblioteca (1896) y la serie Chronicles of Carlingford.

Anne Rice

Anne Rice, fue autora de varios best-sellers. Todos de temática gótica y religiosa; su obra más famosa es obra más famosa es, sin duda, «Entrevista con el vampiro» (1976). El primer libro de su icónica serie «Crónicas Vampíricas», cuyo tema principal es el amor, la muerte, la inmortalidad, el existencialismo y las condiciones humanas. Rice humanizó a estos seres de la noche, dándoles complejidad psicológica y explorando temas como la inmortalidad, la soledad, el amor, la pérdida, la fe y la redención. También escribió otras series y novelas notables, entre las que destacan: «Ramsés el Maldito» y «Las Brujas de Mayfair».