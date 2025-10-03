Feminismo gótico: Una mirada entre la literatura, la cultura y la filosofía

El feminismo gótico se abre paso como un concepto que va más allá de las páginas de novela para convertirse en un lente crítico sobre la opresión patriarcal y la experiencia de las mujeres. Nacido de la tradición literaria del gótico femenino, este enfoque combina el misterio y lo sombrío con una visión feminista que denuncia los encierros —reales y simbólicos— a los que históricamente se ha sometido a las mujeres.

Orígenes literarios: de los castillos al feminismo

El gótico clásico del siglo XVIII introdujo paisajes lúgubres, castillos en ruinas y atmósferas cargadas de tensión. Pero fueron las escritoras quienes transformaron este imaginario. Autoras como Ann Radcliffe y Mary Shelley colocaron a mujeres en el centro de sus relatos, mostrando que la oscuridad no era solo estética, sino también una metáfora de la represión social. Según la University of Melbourne, estas narrativas abrieron camino al llamado female gothic, un espacio donde la protagonista femenina se enfrenta a poderes patriarcales que buscan limitar su libertad .

Explorando el feminismo gótico en la cultura actual

El feminismo gótico no quedó atrapado en los libros. Hoy su huella es visible en el cine y en la moda. Desde Rebecca (1940) hasta Crimson Peak (2015), las pantallas han explorado la idea de mujeres atrapadas en mansiones y secretos familiares.

En la moda, el negro, los encajes y la teatralidad gótica se han convertido en un lenguaje propio de resistencia cultural. Como apuntan proyectos académicos como The Female Gothic de la College of Charleston, la estética funciona como una forma de cuestionar lo que se espera de la feminidad “respetable” .

Más allá del arte, el feminismo gótico se posiciona como una corriente filosófica y cultural. Lo gótico sirve aquí como herramienta crítica para hablar de miedo, encierro y represión femenina. En palabras simples: los espectros y castillos son símbolos que permiten poner nombre a las opresiones invisibles. Este enfoque conecta con teorías contemporáneas del feminismo y con la crítica cultural posmoderna, consolidándose como un espacio de reflexión vigente.

Gótico femenino vs. feminismo gótico

Aunque suelen confundirse, el gótico femenino y el feminismo gótico no son lo mismo. El primero describe un subgénero literario escrito por mujeres, mientras que el segundo es una corriente que interpreta lo gótico desde la filosofía y el activismo feminista.

En la cultura popular actual, el feminismo gótico sigue encontrando terreno fértil. Series, películas y novelas retoman el legado del gótico para hablar de violencia, opresión y resistencia. Y en un contexto donde las luchas feministas siguen siendo necesarias, esta corriente demuestra que lo oscuro también puede iluminar debates urgentes.

Escritoras góticas para adentrarse en el tema

Para quienes deseen descubrir el feminismo gótico a través de la literatura, estas autoras resultan imprescindibles: