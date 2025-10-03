Odile Decq: La arquitecta rebelde que cuestiona el espacio

Odile Decq es una de las figuras más audaces y vanguardistas de la arquitectura contemporánea francesa. Se le reconoce principalemnte por su estilo visceral, radical y multidisciplinar. Su trabajo, que se extiende al urbanismo, el diseño de interiores y el arte. Es una constante declaración de que la arquitectura debe ser provocadora, política y nunca discreta u obediente. Decq se ha mantenido fiel a una actitud de lucha y experimentación, buscando siempre cuestionar la norma y crear un universo completo en cada proyecto.

Su enfoque arquitectónico se distingue por la experimentación espacial y un uso característico de materiales como el vidrio y el metal, a menudo asociados con el estilo high-tech. Aunque Decq los lleva a un terreno más dinámico y fluido. Explora conceptos como el dinamismo, la inestabilidad y la «hiper-tensión», buscando generar una sensación de movimiento y complejidad en la percepción del espacio. Sus diseños se caracterizan por el uso de curvas, torsiones y la ausencia de aristas duras, favoreciendo la libre circulación interna.

Un elemento icónico en su obra es el color rojo, que utiliza de manera llamativa y vital para interrumpir atmósferas y simbolizar energía. Como ella misma ha señalado, es un «rojo puro, más atractivo, dinámico y brillante», que la hace sentir «más viva». Su manera de trabajar es un proceso generado de adentro hacia afuera, donde la circulación y la experiencia interna definen la forma final del edificio. Desde 1986, junto a Benoît Cornette con quien cofundó la firma ODBC Architectes, obtuvo reconocimiento internacional. Incluyendo el prestigioso León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia en 1996.

El legado disruptivo de Odile Decq en la arquitectura

Entre las obras más importantes de Odile destacan:

Banca Popular de l’Ouest en Rennes (1990): Fue su primer gran encargo y le dio renombre internacional. Es un proyecto que ejemplifica su uso de la tecnología y la transparencia con una fachada de vidrio y estructuras metálicas.

Ampliación del Museo MACRO de Arte Contemporáneo de Roma (2001-2010): En esta intervención, Decq convirtió el antiguo matadero en un vibrante espacio cultural. El diseño se enfoca en una circulación audaz y una cubierta con un nuevo espacio público que parece flotar, ofreciendo flexibilidad y una experiencia dinámica. El uso de colores y la luz es clave para guiar al visitante.

En esta intervención, Decq convirtió el antiguo matadero en un vibrante espacio cultural. El diseño se enfoca en una y una que parece flotar, ofreciendo flexibilidad y una experiencia dinámica. El uso de colores y la luz es clave para guiar al visitante. Fondo Regional de Arte Contemporáneo (FRAC) en Rennes (2004-2012): Un proyecto que sigue su línea de soluciones flexibles y abiertas. Adaptando el edificio al arte contemporáneo con una estética moderna y funcional.

Restaurante Phantom en la Ópera Garnier de París (2011): Aquí demostró su capacidad para dialogar con el patrimonio histórico. Dentro de las restricciones de un edificio protegido, Decq insertó una estructura de curvas fluidas y vidrio curvado (una mezzanina) y vibrantes detalles en rojo , creando un contraste contemporáneo que respeta y exalta el contexto neobarroco. El diseño del mobiliario también fue parte de su intervención.

Torre Antares en Barcelona (2020): Una torre residencial de lujo que culmina su trabajo reciente, donde el diseño busca mejorar la experiencia interior con balcones en rojo y una estética de vanguardia en la ciudad española.

Decq también ha extendido su filosofía a la educación, fundando en 2014 el Confluence Institute for Innovation and Creative Strategies in Architecture en Lyon (luego trasladado a París), fomentando un enfoque interdisciplinario que anima a las nuevas generaciones a tomar riesgos y a soñar con la reinvención del campo.