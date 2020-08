CONOCE LAS 30 CANCIONES FAVORITAS DE FRANK ZAPPA

“Paint It Black” de los The Rolling Stones forma parte de esta peculiar lista

La revista Far Out compartió una lista con las 30 canciones favoritas de Frank Zappa. Esta selección musical esta fue hecha durante 1980, cuando fue invitado al programa de radio Star Special producido por la BBC.

«Esto es Radio 1, y este es Frank Zappa, y este es el mejor programa de radio que hayas escuchado en tu vida». dijo el guitarrista durante su visita a la BBC.

>

Durante su participación Zappa, habló sobre su papel de DJ en algunos clubs .»Cuando estuve en Nueva York fui a este, club, llamado The Mudd Club, y fui disc jockey por una noche y traje un montón de discos. y los probé con la clientela de este establecimiento en particular. Un batallón que hizo que sus nalgas subieran y bajaran de una manera bastante frenética fue el siguiente número, eh, de The Plastics. Se llama ‘Robot’ «.

“¿No fue maravilloso? Simplemente sentados aquí hoy, tan sofisticados como todos somos, en esta era moderna que llamamos Los 80, y poder escuchar algo así con miles de personas de fondo en ese disco diciendo ‘todos fuman marihuana’. Te dan ganas de ajustarte la diadema y pegar una flor en la punta de la pistola de alguien «.

La lista de favoritos de Zappa incluye a The Beatles, The Rolling Stones, con su tema «Paint It Black», que Zappa confesó es uno de los mejores momentos del rock and roll británico.

“¿Sabes lo que es realmente bueno de ese disco? Es la forma en que la parte del bajo está ahí ‘y luego donde dice’ wooom, wooom ‘así, eso es realmente emocionante, es probablemente una de las mejores cosas que ha sucedido en el rock británico. ¿No te parece?

30 canciones favoritas de Frank Zappa